Скандал в "ПСЖ": в клубе недовольны только что купленной звездой и могут отправить ее в резерв

В клубе удивлены, что футболист заносчиво обращается с другими игроками коллектива.

Новичок "ПСЖ" Серхио Рамос угодил в центр скандала, сообщает Cadena SER.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Неназванные игроки французского клуба не приняли в команде хорошо легендарного испанского защитника. На правах анонимности они пожаловались, что футболист высокомерно относится к игрокам и обсуживающему персоналу клуба, ведет себя будто капитан команды, хотя таковым в команде не является.

По данным источника, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино готов провести беседу с Серхио Рамосом и указать ему на эти моменты недопонимания внутри команды. Если беседа не повлияет на футболиста, то руководство клуба намерено жестко бороться с звездным новичком, вплоть до отстранения его из основного состава команды.

Этим летом "ПСЖ" устроило настоящий фурор на трансферном рынке, подписав двух легендарных футболистов – нападающего Лионеля Месси и многолетнего лидера мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Удивительно, но многолетние "враги" на футбольном поле отлично поладили – в сети есть много снимков, на которых Лионель Месси и Серхио Рамос обнимаются на тренировках и в спортзале, улыбаясь, показывают прекрасное отношение друг к другу.

Кроме того, парижский клуб приобрел лучшего вратаря чемпионата Европы-2020, голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму. Любопытно, но звездный вратарь не гарантирует себе основное место в следующем сезоне – ему на позиции конкурирует, как минимум, Кейлор Навас, который был основным вратарем в прошлом сезоне, а также аж 7 других вратарей, которые имеются на контракте у парижан.

Отметим, что на этом "ПСЖ" не ограничился и претендует еще на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Парижская команда хочет войти в историю, как самая звездная команда в истории футбола. Также французский клуб интересуется нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.