Скандал у "ПСЖ": в клубі незадоволені тільки що купленою зіркою і можуть відправити її в резерв

У клубі здивовані, що футболіст зарозуміло поводиться з іншими гравцями колективу.

Новачок "ПСЖ" Серхіо Рамос потрапив у центр скандалу, повідомляє Cadena SER.

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Неназвані гравці французького клубу не прийняли в команді добре легендарного іспанського захисника. На правах анонімності вони поскаржилися, що футболіст зарозуміло ставиться до гравців і обслуговувального персоналу клубу, поводиться ніби капітан команди, хоча таким у команді не є.

За даними джерела, головний тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно готовий провести бесіду із Серхіо Рамосом і вказати йому на ці моменти непорозуміння всередині команди. Якщо бесіда не вплине на футболіста, то керівництво клубу має намір жорстко боротися із зірковим новачком, аж до відсторонення його з основного складу команди.

Цього літа "ПСЖ" влаштували справжній фурор на трансферному ринку, підписавши двох легендарних футболістів — нападника Ліонеля Мессі і багаторічного лідера мадридського "Реала" Серхіо Рамоса. Дивно, але багаторічні "вороги" на футбольному полі чудово порозумілися — у мережі є багато знімків, на яких Ліонель Мессі і Серхіо Рамос обіймаються на тренуваннях і в спортзалі, посміхаючись, показують прекрасне ставлення один до одного.

Крім того, паризький клуб придбав кращого воротаря чемпіонату Європи-2020 року, голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму. Цікаво, але зірковий воротар не гарантує собі основне місце в наступному сезоні — йому на позиції конкурує, як мінімум, Кейлор Навас, який був основним воротарем у минулому сезоні, а також аж 7 інших воротарів, які є на контракті в парижан.

Зазначимо, що на цьому "ПСЖ" не обмежився і претендує ще на півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погбу. Паризька команда хоче увійти в історію, як найбільш зіркова команда в історії футболу. Також французький клуб цікавиться нападником "Ювентуса" Кріштіану Роналду.