Суровый украинский футбол: на Кубке Украины тренер избил судью (видео)

Матч Кубка Украины завершился большим конфликтом между тренером одной из команд и арбитром.

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины между "Волчанском" и "Олимпией" завершился потасовкой на поле.

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Главный тренер "Олимпии" Александр Кулик набросился с кулаками на главного арбитра встречи после финального свистка арбитра.

Тренер был разъярен, что его команда уступила со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти назначенным главным арбитром. Также судья отменил в одном из эпизодов гол подопечных Кулика.

После окончания матча судью сначала окружили игроки "Олимпии", пытаясь разобраться с арбитром и активно выражали свое возмущение его работой. После чего прибежал тренер команды и принялся избивать судью: сначала он попытался сильно ударить арбитра кулаком, после чего схватил за футболку и пытался нанести еще удары.

Игроки его команды пытались вступиться за судью и не давали возмущенному тренеру нанести сильных увечий спортивному арбитру.

После вспыхнувшего конфликта судье удалось вырваться из рук Кулика и убежать на комфортную дистанцию. После того, как страсти улеглись, тренер пошел с бригадой арбитров, которыми, кстати были две женщины, в подтрибунное помещение.

Судья избежал серьезных травм, однако наверняка отразит произошедшее в послематчевом рапорте – хозяева должны понести серьезное наказание за этот инцидент – скорее всего, тут грозит пожизненным исключением функционера из футбола.

В прошлом году в украинском футболе уже происходил подобный инцидент – тогда президент "Агробизнеса" избил судью и был пожизненно отстранен от управления клубом в украинском футболе.