Суворий український футбол: у кубку України тренер побив суддю (відео)
Матч Кубка України завершився великим конфліктом між тренером однієї з команд і арбітром.
Матч другого попереднього раунду Кубка України між "Вовчанськом" і "Олімпією" завершився бійкою на полі.
Головний тренер "Олімпії" Олександр Кулик накинувся з кулаками на головного арбітра зустрічі після фінального свистка арбітра.
Тренер був розлючений, що його команда поступилася з рахунком 0: 1, пропустивши гол з пенальті, призначеним головним арбітром. Також суддя скасував в одному з епізодів гол підопічних Кулика.
Після закінчення матчу суддю спочатку оточили гравці "Олімпії", намагаючись розібратися з арбітром і активно висловлюючи своє обурення його роботою. Після чого прибіг тренер команди і почав бити суддю: спочатку він спробував сильно вдарити арбітра кулаком, після чого схопив за футболку і намагався нанести ще удари.
Гравці його команди намагалися заступитися за суддю і не давали обуреному тренеру нанести сильних каліцтв спортивному арбітру.
Після конфлікту судді вдалося вирватися з рук Кулика і втекти на комфортну дистанцію. Після того, як пристрасті вляглися, тренер пішов з бригадою арбітрів, якими, до речі були дві жінки, у підтрибунне приміщення.
Суддя уникнув серйозних травм, проте точно опише подію в післяматчевому рапорті — господарі повинні понести суворе покарання за цей інцидент — швидше за все, тут загрожує довічне виключення функціонера з футболу.
У минулому році в українському футболі вже відбувався подібний інцидент — тоді президент "Агробізнесу" побив суддю і був довічно усунений від управління клубом в українському футболі.