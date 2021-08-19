Суворий український футбол: у кубку України тренер побив суддю (відео)

Матч Кубка України завершився великим конфліктом між тренером однієї з команд і арбітром.

Матч другого попереднього раунду Кубка України між "Вовчанськом" і "Олімпією" завершився бійкою на полі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Головний тренер "Олімпії" Олександр Кулик накинувся з кулаками на головного арбітра зустрічі після фінального свистка арбітра.

Тренер був розлючений, що його команда поступилася з рахунком 0: 1, пропустивши гол з пенальті, призначеним головним арбітром. Також суддя скасував в одному з епізодів гол підопічних Кулика.

Після закінчення матчу суддю спочатку оточили гравці "Олімпії", намагаючись розібратися з арбітром і активно висловлюючи своє обурення його роботою. Після чого прибіг тренер команди і почав бити суддю: спочатку він спробував сильно вдарити арбітра кулаком, після чого схопив за футболку і намагався нанести ще удари.

Гравці його команди намагалися заступитися за суддю і не давали обуреному тренеру нанести сильних каліцтв спортивному арбітру.

Після конфлікту судді вдалося вирватися з рук Кулика і втекти на комфортну дистанцію. Після того, як пристрасті вляглися, тренер пішов з бригадою арбітрів, якими, до речі були дві жінки, у підтрибунне приміщення.

Суддя уникнув серйозних травм, проте точно опише подію в післяматчевому рапорті — господарі повинні понести суворе покарання за цей інцидент — швидше за все, тут загрожує довічне виключення функціонера з футболу.

У минулому році в українському футболі вже відбувався подібний інцидент — тоді президент "Агробізнесу" побив суддю і був довічно усунений від управління клубом в українському футболі.