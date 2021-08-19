"Ему уже лучше": Помощник тренера "Динамо" – о здоровье Луческу

Ассистент Луческу после матча "Ингулец" — "Динамо" рассказал про состояние здоровья тренера.

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас поделился информацией о здоровье главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

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На вопрос журналиста пресс-службы киевлян "Стало ли Луческу лучше по здоровью?" его помощник ответил: "Вроде бы да".

Также Карас заметил, что надеется, что его команда не испортила настроение Мирче Луческу после сенсационно утраченной победы над "Ингульцем" в чемпионате Украины (1:1) и обещал, что в матче с лидером чемпионата Украины по итогам четвертого тура – черниговской "Десной" – команда должна сыграть гораздо лучше.

Ассистент Луческу признался, что отсутствие Мирчи Луческу по причине болезни негативно сказывается на команде. Специалист заметил, что команда совсем по-другому тренируется и выглядит, когда в тренировочном процессе участвует румынский специалист. Также Карас выразил надежду, что Мирча Луческу уже совсем скоро вернется к управлению командой.

Эмиль Карас пояснил, зачем нужно было проводить товарищеский матч с итальянским "Интером" посредине недели. Специалист считает, что таким образом киевляне будут лучше готовы к выступлениям в Лиге чемпионов, где придется играть среди недели, а по выходным отыгрывать матчи чемпионата Украины. Команда лучше вкатится в сезон, в котором часто придется играть два матча в неделю.

Карас признался, что от матча с "Ингульцем" ожидали совершенно другого результата, чем ничейный, но попросил обратить внимание, что последнее место команды из Петрово не соответствует уровню игры команды – в нынешнем чемпионате каждая команда может отобрать очки у лидеров.

Напомним, что киевляне сенсационно не сумели победить "Ингулец", который до этого не набирал еще очков в новом чемпионате Украины.