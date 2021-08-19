"Йому вже краще": Помічник тренера "Динамо" — про здоров'я Луческу

Асистент Луческу після матчу "Інгулець" — "Динамо" розповів про стан здоров'я тренера.

Асистент головного тренера київського "Динамо" Еміль Карас поділився інформацією про здоров'я головного тренера киян Мірчі Луческу.

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На запитання журналіста пресслужби киян "Чи стало Луческу краще зі здоров'ям?" його помічник відповів: "Наче так".

Також Карас зауважив, що сподівається, що його команда не зіпсувала настрій Мірчі Луческу після сенсаційно втраченої перемоги над "Інгульцем" у чемпіонаті України (1: 1) і обіцяв, що в матчі з лідером чемпіонату України за підсумками четвертого туру — чернігівською "Десною" — команда повинна зіграти набагато краще.

Асистент Луческу зізнався, що відсутність Мірчі Луческу через хворобу негативно позначається на команді. Спеціаліст зауважив, що команда зовсім по-іншому тренується і виглядає, коли в тренувальному процесі бере участь румунський фахівець. Також Карас висловив надію, що Мірча Луческу вже зовсім скоро повернеться до управління командою.

Еміль Карас пояснив, навіщо потрібно було проводити товариський матч з італійським "Інтером" посередині тижня. Фахівець вважає, що таким чином кияни будуть краще готові до виступів у Лізі чемпіонів, де доведеться грати серед тижня, а у вихідні відігравати матчі чемпіонату України. Команда увійшла в сезон, у якому часто доводиться грати два матчі на тиждень.

Карас зізнався, що від матчу з "Інгульцем" очікували зовсім іншого результату, ніж нічию, але попросив звернути увагу, що останнє місце команди з Петрово не відповідає рівню гри команди — у нинішньому чемпіонаті кожна команда може відібрати очки в лідерів.

Нагадаємо, що кияни сенсаційно не зуміли перемогти "Інгулець", який до цього не набирав ще очок у новому чемпіонаті України.