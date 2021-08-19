"Йому вже краще": Помічник тренера "Динамо" — про здоров'я Луческу
Асистент Луческу після матчу "Інгулець" — "Динамо" розповів про стан здоров'я тренера.
Асистент головного тренера київського "Динамо" Еміль Карас поділився інформацією про здоров'я головного тренера киян Мірчі Луческу.
На запитання журналіста пресслужби киян "Чи стало Луческу краще зі здоров'ям?" його помічник відповів: "Наче так".
Також Карас зауважив, що сподівається, що його команда не зіпсувала настрій Мірчі Луческу після сенсаційно втраченої перемоги над "Інгульцем" у чемпіонаті України (1: 1) і обіцяв, що в матчі з лідером чемпіонату України за підсумками четвертого туру — чернігівською "Десною" — команда повинна зіграти набагато краще.
Асистент Луческу зізнався, що відсутність Мірчі Луческу через хворобу негативно позначається на команді. Спеціаліст зауважив, що команда зовсім по-іншому тренується і виглядає, коли в тренувальному процесі бере участь румунський фахівець. Також Карас висловив надію, що Мірча Луческу вже зовсім скоро повернеться до управління командою.
Еміль Карас пояснив, навіщо потрібно було проводити товариський матч з італійським "Інтером" посередині тижня. Фахівець вважає, що таким чином кияни будуть краще готові до виступів у Лізі чемпіонів, де доведеться грати серед тижня, а у вихідні відігравати матчі чемпіонату України. Команда увійшла в сезон, у якому часто доводиться грати два матчі на тиждень.
Карас зізнався, що від матчу з "Інгульцем" очікували зовсім іншого результату, ніж нічию, але попросив звернути увагу, що останнє місце команди з Петрово не відповідає рівню гри команди — у нинішньому чемпіонаті кожна команда може відібрати очки в лідерів.
Нагадаємо, що кияни сенсаційно не зуміли перемогти "Інгулець", який до цього не набирав ще очок у новому чемпіонаті України.