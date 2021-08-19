Марлос завершил выступления в сборной Украины

Натурализованный бразилец сосредоточится на выступлениях за донецкий "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины Марлос принял решение о завершении карьеры в национальной сборной, сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера".

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Футболист выступил с официальным обращением, в котором поблагодарил всех за поддержку. Украинец признался, что решение об уходе из сборной он принял с грустью. Причиной ухода из сборной Марлос называет проблемы физического характера и последствия операций, которые футболист перенес ранее.

Полузащитник хотел бы продолжать играть чаще, но здоровье не позволяет сконцентрироваться на выступлениях и за донецкий "Шахтер", и за сборную Украины.

Также футболист поблагодарил всех за поддержку в связи с ситуацией с натурализацией и теплый прием на трибунах.

Отдельно Марлос поблагодарил президент УАФ Андрея Павелко и бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, которые оказали футболисту доверие и поддержку в трудные моменты.

Кроме того, футболист обратился к игрокам сборной Украины – они стали для него настоящей семьей, друзьями на поле и за его пределами, а также поблагодарил украинских болельщиков, с которыми футболист пережил счастливые моменты и моменты огорчения.

Марлос пожелал успехов обновленной сборной Украины, которая будет бороться за выход на чемпионат мира в Катаре и верит, что у них получится добиться еще более лучших результатов. Марлос уточнил, что это его окончательное решение, футболист не приостанавливает карьеру, а окончательно завершает.

Отметим, что Марлос дебютировал за сборную в октябре 2017 года в матче отбора на чемпионат мира против Косово. Всего украинец сыграл 26 матчей за сборную Украины и однажды забил гол.