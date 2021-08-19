Марлос завершив виступи у збірній України

Натуралізований бразилець зосередиться на виступах за донецький "Шахтар"

Півзахисник збірної України Марлос прийняв рішення про завершення кар'єри в національній збірній, повідомляє офіційний сайт донецького "Шахтаря".

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Футболіст виступив з офіційним зверненням, в якому подякував усім за підтримку. Українець зізнався, що рішення про відхід зі збірної він прийняв з сумом. Причиною відходу зі збірної Марлос називає проблеми фізичного характеру і наслідки операцій, які футболіст переніс раніше.

Півзахисник хотів би продовжувати грати частіше, але здоров'я не дозволяє сконцентруватися на виступах і за донецький "Шахтар", і за збірну України.

Також футболіст подякував усім за підтримку через ситуацією з натуралізацією і теплий прийом на трибунах.

Окремо Марлос подякував президенту УАФ Андрію Павелку та колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку, які надали футболісту довіру і підтримку в скрутні моменти.

Крім того, футболіст звернувся до гравців збірної України — вони стали для нього справжньою родиною, друзями на полі та за його межами, а також подякував українським уболівальникам, з якими футболіст пережив щасливі моменти і моменти засмучення.

Марлос побажав успіхів оновленій збірній України, яка буде боротися за вихід на чемпіонат світу в Катарі і вірить, що у них вийде добитися ще кращих результатів. Марлос уточнив, що це його остаточне рішення, футболіст не зупиняє кар'єру, а остаточно завершує.

Зазначимо, що Марлос дебютував за збірну в жовтні 2017 року у матчі відбору на чемпіонат світу проти Косово. Всього українець зіграв 26 матчів за збірну України і одного разу забив гол.