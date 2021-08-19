Итальянский клуб сделал новое предложение по украинскому форварду

Продажа украинского нападающего уже была под угрозой, но итальянцы предложили большую сумму.

Киевское "Динамо" возобновило переговоры по форварду Владиславу Супряге с итальянской "Сампдорией", сообщает Samp News 24.

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Переговоры по продаже украинца уже были свернуты после прошлого раунда переговоров, поскольку стороны не смогли договориться, однако итальянцы выслали новое предложение чемпиону Украины с более выгодными условиями.

"Сампдория" после продажи двух нападающих кровь из носу нуждается в обновлении состава в линии атаки, поэтому обратилось к "Динамо" с новым предложением. Теперь итальянцы готовы заплатить 750 тысяч евро сразу и заложить опцию выкупа Супряги за 7,2 миллионов евро.

Реакция на новое предложения со стороны руководства киевского клуба пока неизвестна, но, скорее всего, оно тоже не устроит президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он твердо настаивает на своих условиях и готов отдать футболиста в аренду за полтора миллиона евро сразу и 7 миллионов евро после окончания аренды.

Вероятнее всего, стороны вновь не сумеют прийти к компромиссу, как и на предыдущей стадии переговоров. Итальянский клуб не в состоянии платить много за аренду футболиста, а киевский клуб не желает отпускать Супрягу за скромную сумму, ведь он был приобретен, по слухам, за 2 миллиона евро у "Днепра-1".

Сам футболист не горит желанием идти в аренду в итальянский клуб, а хотел бы побороться за место в основном составе с Артемом Бесединым и Ильей Шкуриным.

Украинец считает, что является одним из сильнейших игроков в нынешнем составе клуба и готов к борьбе за выход на поле в основном составе.