Італійський клуб зробив нову пропозицію щодо українського форварда

Продаж українського нападника вже був під загрозою, але італійці запропонували велику суму.

Київське "Динамо" відновило переговори щодо форварда Владислава Супряги з італійською "Сампдорією", повідомляє Samp News 24.

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Переговори з продажу українця вже були згорнуті після минулого раунду переговорів, оскільки сторони не змогли домовитися, проте італійці вислали нову пропозицію чемпіону України з вигіднішими умовами.

"Сампдорія" після продажу двох нападників кров з носа потребує оновлення складу в лінії атаки, тому звернулося до "Динамо" з новою пропозицією. Тепер італійці готові заплатити 750 тисяч євро відразу і закласти опцію викупу Супряги за 7,2 мільйонів євро.

Реакція на нову пропозицію з боку керівництва київського клубу поки невідома, але, швидше за все, воно теж не влаштує президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Він твердо наполягає на своїх умовах і готовий віддати футболіста в оренду за півтора мільйона євро відразу і 7 мільйонів євро після закінчення оренди.

Найімовірніше, сторони знову не зуміють прийти до компромісу, як і на попередній стадії переговорів. Італійський клуб не в змозі платити багато за оренду футболіста, а київський клуб не бажає відпускати Супрягу за скромну суму, адже він був придбаний, за чутками, за 2 мільйони євро в "Дніпра-1".

Сам футболіст не горить бажанням йти в оренду до італійського клубу, а хотів би поборотися за місце в основному складі з Артемом Бесєдіним і Іллею Шкуріним.

Українець вважає, що є одним із найсильніших гравців у нинішньому складі клубу, і готовий до боротьби за вихід на поле в основному складі.