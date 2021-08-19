Без Месси, Мбаппе и Роналду: УЕФА объявила, кто поборется за звание лучшего игрока сезона

В тройке лидеров без неожиданностей, но для тех, кто внимательно смотрел футбол в прошлом году.

УЕФА объявила тройку лучших футболистов последнего сезона, которые поборются за награду лучшему игроку.

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Среди претендентов предсказуемо не оказалось новичка "ПСЖ" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которые закончили прошлый сезон не слишком хорошо.

В тройке претендентов несколько неожиданно не появился форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе, однако это тоже можно объяснить тем, что футболист не слишком удачно выступил в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

В итоге тройку сформировали сразу два футболиста "Челси", который и выиграл последний розыгрыш Лиги чемпионов. За награду лучшему игроку поборются полузащитники Нголо Канте и Жоржиньо. Заметим, что оба игрока редко забивают, а славятся совсем другими показателями на футбольном поле. Канте хорош, как опорный полузащитник, связывающий оборону и нападение команды, а Жоржиньо ведет игру команды, снабжая нападающих "Челси" точными пасами.

В тройке нашлось место и полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне. Он тоже дошел с "Манчестером Сити" до финала Лиги чемпионов, однако не сумел выиграть трофей.

Прошедший сезон трудно занести в актив Кевину Де Брюйне, поскольку футболист слишком часто пропускал матчи из-за травм, и, скорее всего, поборется за награду лишь символически. На 99% лучшим игроком станет кто-то из пары Канте и Жоржиньо.

Любопытно, что "Челси", несмотря на успех в прошлом сезоне, продолжает усиливать состав. Недавно к команде присоединился лучший нападающий прошедшего сезона в чемпионате Италии Ромелу Лукаку, сумма трансфера превысила 100 млн фунтов.