Без Мессі, Мбаппе і Роналду: УЄФА оголосила, хто побореться за звання кращого гравця сезону
У трійці лідерів без несподіванок, але для тих, хто уважно дивився футбол минулого року.
УЄФА оголосила трійку кращих футболістів останнього сезону, які поборються за нагороду найкращому гравцеві.
Серед претендентів передбачувано не виявилося новачка "ПСЖ" Ліонеля Мессі і форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, які закінчили минулий сезон не надто добре.
У трійці претендентів дещо несподівано не з'явилося форвард "ПСЖ" Кілліан Мбаппе, однак це теж можна пояснити тим, що футболіст не дуже вдало виступив в Лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу.
В результаті трійку сформували відразу два футболісти "Челсі", який і виграв останній розіграш Ліги чемпіонів. За нагороду найкращому гравцеві поборються півзахисники Нгола Канте і Жоржиньйо. Зауважимо, що обидва гравці рідко забивають, а славляться зовсім іншими показниками на футбольному полі. Канте хороший як опорний півзахисник, який зв'язує оборону і напад команди, а Жоржиньойо веде гру команди, забезпечуючи нападників "Челсі" точними пасами.
У трійці знайшлося місце і півзахиснику "Манчестер Сіті" Кевіну Де Брюйне. Він теж дійшов з "Манчестер Сіті" до фіналу Ліги чемпіонів, проте не зумів виграти трофей.
Минулий сезон важко занести в актив Кевіну Де Брюйне, оскільки футболіст занадто часто пропускав матчі через травми, і, швидше за все, побореться за нагороду лише символічно. На 99% кращим гравцем стане хтось із пари Канте і Жоржиньйо.
Цікаво, що "Челсі", незважаючи на успіх минулого сезону, продовжує підсилювати склад. Нещодавно до команди приєднався кращий нападник минулого сезону в чемпіонаті Італії Ромелу Лукаку, сума трансферу перевищила 100 млн фунтів.