Без Мессі, Мбаппе і Роналду: УЄФА оголосила, хто побореться за звання кращого гравця сезону

У трійці лідерів без несподіванок, але для тих, хто уважно дивився футбол минулого року.

УЄФА оголосила трійку кращих футболістів останнього сезону, які поборються за нагороду найкращому гравцеві.

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Серед претендентів передбачувано не виявилося новачка "ПСЖ" Ліонеля Мессі і форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, які закінчили минулий сезон не надто добре.

У трійці претендентів дещо несподівано не з'явилося форвард "ПСЖ" Кілліан Мбаппе, однак це теж можна пояснити тим, що футболіст не дуже вдало виступив в Лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу.

В результаті трійку сформували відразу два футболісти "Челсі", який і виграв останній розіграш Ліги чемпіонів. За нагороду найкращому гравцеві поборються півзахисники Нгола Канте і Жоржиньйо. Зауважимо, що обидва гравці рідко забивають, а славляться зовсім іншими показниками на футбольному полі. Канте хороший як опорний півзахисник, який зв'язує оборону і напад команди, а Жоржиньойо веде гру команди, забезпечуючи нападників "Челсі" точними пасами.

У трійці знайшлося місце і півзахиснику "Манчестер Сіті" Кевіну Де Брюйне. Він теж дійшов з "Манчестер Сіті" до фіналу Ліги чемпіонів, проте не зумів виграти трофей.

Минулий сезон важко занести в актив Кевіну Де Брюйне, оскільки футболіст занадто часто пропускав матчі через травми, і, швидше за все, побореться за нагороду лише символічно. На 99% кращим гравцем стане хтось із пари Канте і Жоржиньйо.

Цікаво, що "Челсі", незважаючи на успіх минулого сезону, продовжує підсилювати склад. Нещодавно до команди приєднався кращий нападник минулого сезону в чемпіонаті Італії Ромелу Лукаку, сума трансферу перевищила 100 млн фунтів.