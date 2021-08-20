Владимир Кличко показал впечатляющую физическую форму на пляже (Фото)

Похоже, легендарный украинский боксер действительно готовит свое возвращение на ринг.

Бывший украинский чемпион в боксе Владимир Кличко похвастался перед фанатами своей прекрасной физической формой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кличко выложил фотографию в социальных сетях, на которой демонстрирует свою физическую форму на пляже.

Как всегда, украинский спортсмен подписал фотографию мотивирующей фразой. Он поделился с читателями, что продолжает плавать, а значит – продолжает жить.

В комментариях пользователи хвалят физическую форму украинца. Один из подписчиков предположил, что в такой форме украинец бы победил британского боксера Энтони Джошуа, которому Кличко уступил в своем последнем бою в карьере. К слову, совсем скоро бой с Джошуа предстоит провести другому украинцу – Александру Усику.

"Машина для убийства титулов Джошуа!", – написал пользователь Владимир Васильевич.

Часть пользователей использовала комментарии, чтобы повлиять на украинца с идеей возвращения в ринг. Подписчики усыпали Кличко просьбами возобновить карьеру.

Все читатели соглашаются, что Кличко было бы отлично вернуться в этом году, раз он набрал такую потрясающую форму. Кстати, возвращение в ринг украинца действительно обсуждается. Владимир Кличко не отрицает, что хотел бы побить рекорд самого возрастного чемпиона в мире. Если Кличко действительно будет следовать этой намеченной цели, то его возвращение в ринг можно ожидать в конце 2021 или начале 2022 года. Пока о возвращении в ринг объявлено не было.

Среди возможных первых боев после возвращения рассматривается поединок с британцем Шэнноном Бриггсом, с которым украинец уже ранее встречался в ринге.