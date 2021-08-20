Володимир Кличко показав вражаючу фізичну форму на пляжі (Фото)

Схоже, легендарний український боксер дійсно готує своє повернення на ринг.

Колишній український чемпіон в боксі Володимир Кличко похвалився перед фанатами своєї прекрасною фізичною формою.

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Кличко виклав фотографію в соціальних мережах, на якій демонструє свою фізичну форму на пляжі.

Як завжди, український спортсмен підписав фотографію мотивуючої фразою. Він поділився з читачами, що продовжує плавати, а значить — продовжує жити.

У коментарях користувачі хвалять фізичну форму українця. Один з підписників припустив, що в такій формі українець б переміг британського боксера Ентоні Джошуа, якому Кличко поступився в своєму останньому бою в кар'єрі. До слова, зовсім скоро бій з Джошуа належить провести іншому українцеві — Олександру Усику.

"Машина для вбивства титулів Джошуа!" — написав користувач Володимир Васильович.

Частина користувачів використовувала коментарі, щоб вплинути на українця з ідеєю повернення в ринг. Підписники засипали Кличко проханнями відновити кар'єру.

Всі читачі погоджуються, що Кличку було б відмінно повернутися в цьому році, раз він набрав таку приголомшливу форму. До речі, повернення в ринг українця дійсно обговорюється. Володимир Кличко не заперечує, що хотів би побити рекорд найбільш вікового чемпіона в світі. Якщо Кличко дійсно буде йти до цієї наміченої мети, то його повернення в ринг можна очікувати в кінці 2021 або на початку 2022 року. Поки про повернення в ринг оголошено не було.

Серед можливих перших боїв після повернення розглядається поєдинок з британцем Шенноном Бріггсом, з яким українець вже раніше зустрічався в рингу.