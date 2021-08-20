Футболист хотел поцеловать эмблему клуба после забитого гола, но не нашел ее на футболке (видео)
Третий комплект формы от PUMA не содержит эмблему на лицевой стороне футболки.
Футболист турецкого "Фенербахче" Мухаммед Гюмюшкая попал в неловкую ситуацию во время матча против финского "Хика" в плей-офф Лиги Европы.
Гюмюшкая забил решающий победный гол своей команды и по привычке хотел отпраздновать забитый гол, целуя эмблему клуба, тем самым выражая любовь и преданность любимой команде. Но не все пошло по сценарию футболиста. Дело в том, что новая третья форма команды, которую произвела Puma, не содержит эмблемы команды на лицевой стороне футболки.
Футболист растерянно начал разглядывать форму в поисках эмблемы и так ничего и не нашел. Вместо эмблемы на третьих комплектах формы от Puma производитель нанес крупные надписи с названием клуба, но без логотипа самих команд.
Любопытно, что подобную форму вчера представил и донецкий "Шахтер". На экипировке "Шахтера" тоже отсутствует эмблема донецкого клуба, а лишь большая надпись с названием клуба. Сама же эмблема перенесена на тыльную сторону футболки и украшает место под воротником в экипировке.
Форма как раз и была выполнена в таком варианте, чтобы привлечь внимание и отойти от стиля традиционных форм в футболе – на нее обращаешь внимание, поскольку размещение логотипа команды всегда было обязательным элементом экипировки. Сейчас же тенденция в мировом спорте двигается в сторону популяризации бренда футбольных клубов не только через узнаваемость логотипа, но и через узнаваемость клуба как бренда-названия. Похожие формы выполнены в стиле минимализма и у чемпиона Англии "Манчестера Сити", одного из лидеров чемпионата Италии – "Милана" и других топовых команд.