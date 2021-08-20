Футболіст хотів поцілувати емблему клубу після забитого гола, але не знайшов її на футболці (відео)
Третій комплект форми від PUMA не містить емблему на лицьовій стороні футболки.
Футболіст турецького "Фенербахче" Мухаммед Гюмюшкая потрапив в незручну ситуацію під час матчу проти фінського "Хіка" в плей-офф Ліги Європи.
Гюмюшкая забив вирішальний переможний гол своєї команди і за звичкою хотів відсвяткувати забитий гол, цілуючи емблему клубу, тим самим висловлюючи любов і відданість улюбленій команді. Але не все пішло за сценарієм футболіста. Справа в тому, що нова третя форма команди, яку виробила Puma, не містить емблеми команди на лицьовій стороні футболки.
Футболіст розгублено почав розглядати форму в пошуках емблеми і так нічого і не знайшов. Замість емблеми на третє комплектах форми від Puma виробник наніс великі написи з назвою клубу, але без логотипу самих команд.
Цікаво, що подібну форму вчора представив і донецький "Шахтар". На екіпіровці "Шахтаря" теж відсутня емблема донецького клубу, а лише великий напис з назвою клубу. Сама ж емблема перенесена на тильну сторону футболки і прикрашає місце під коміром в екіпіровці.
Форма якраз і була виконана в такому варіанті, щоб привернути увагу і відійти від стилю традиційних форм у футболі — на неї звертаєш увагу, оскільки розміщення логотипу команди завжди було обов'язковим елементом екіпіровки. Зараз же тенденція в світовому спорті рухається в бік популяризації бренду футбольних клубів не тільки через впізнаваність логотипу, але і через впізнаваність клубу як бренду-назви. Схожі форми виконані в стилі мінімалізму і у чемпіона Англії "Манчестер Сіті", одного з лідерів чемпіонату Італії — "Мілана" та інших топових команд.