Прилег отдохнуть. Российский теннисист упал во время матча, ему помог подняться соперник (видео)

Во время матча в Америке произошел курьезный момент с российским спортсменом.

Российский теннисист Даниил Медведев стал жертвой курьеза во время матча на турнире в Цинциннати.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Медведев упал, пытаясь догнать уходящий мяч во время матча с Григором Димитровым из Болгарии. Медведев распластался на корте, пытаясь переключиться из-за неудачи на корте.

Соперник проявил уважение к россиянину и предложил ему подняться, спортсмен подал руку Медведеву и помог приподняться.

Медведев с юмором отреагировал на свое падение во время матча и заметил, что он не упал, а просто прилег отдохнуть, намекая, что он в полном порядке и готов продолжить встречу дальше. Отметим, что россиянин сумел избежать серьезных травм во время этого инцидента.

Ранее мы рассказывали, что в матче украинской теннисистки Даяны Ястремской в Цинциннати произошел скандал. Украинская теннисистка пыталась завести толпу болельщиков, которая плохо ее поддерживала в матче, ведь она играла на Родине своей соперницы.

Это не понравилось американке, которая сначала неохотно пожала ей руку, а уходя от украинки бросила ей в след, что она "чертова сука".

Позже украинка объяснила свое провокационное поведение тем, что ее обидело, что публика не реагировала на ее удачные моменты игры, а эмоции она выбросила, поскольку матч складывался очень тяжело для нее и соперница сумела навязать ей серьезную борьбу – матч завершился с напряженным счетом 7:6, 7:6. До этого украинка вляпалась в скандал, когда в ее организме нашли запрещенное вещество. После проведенного расследования оказалось, что запрещенный препарат попал в ее организм после сексуального контакта с партнером.