Приліг відпочити. Російський тенісист впав під час матчу, йому допоміг піднятися суперник (відео)

Під час матчу в Америці стався курйозний момент з російським спортсменом.

Російський тенісист Данило Медведєв став жертвою курйозу під час матчу на турнірі в Цинциннаті.

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Медведєв впав, намагаючись наздогнати м'яч під час матчу з Григором Димитровим з Болгарії. Медведєв розпластався на корті, намагаючись переключитися через невдачі на корті.

Суперник проявив повагу до росіянина і запропонував йому піднятися, спортсмен подав руку Медведєву і допоміг.

Медведєв з гумором відреагував на своє падіння під час матчу і помітив, що він не впав, а просто приліг відпочити, натякаючи, що він у повному порядку і готовий продовжити зустріч далі. Зазначимо, що росіянин зумів уникнути серйозних травм під час цього інциденту.

Раніше ми розповідали, що в матчі української тенісистки Даяни Ястремської в Цинциннаті стався скандал. Українська тенісистка намагалася завести натовп уболівальників, які погано її підтримували в матчі, адже вона грала на Батьківщині своєї суперниці.

Це не сподобалося американці, яка спочатку неохоче пожала їй руку, а йдучи від українки, кинула їй у слід, що вона "чортова сука".

Пізніше українка пояснила свою провокаційну поведінку тим, що її образило, що публіка не реагувала на її вдалі моменти гри, а емоції вона викинула, оскільки матч складався дуже важко для неї і суперниця зуміла нав'язати їй серйозну боротьбу — матч завершився з напруженим рахунком 7: 6, 7: 6. До цього українка вляпалася в скандал, коли в її організмі знайшли заборонену речовину. Після проведеного розслідування виявилося, що заборонений препарат потрапив в її організм після сексуального контакту з партнером.