Дебют откладывается: Звездный новичок "ПСЖ" не сыграет в ближайшем матче

Легендарный аргентинский нападающий все еще не сыграл ни одного матча за свой новый клуб.

Новичок "ПСЖ" Лионель Месси никак не дебютирует за парижский клуб.

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Легенда аргентинского футбола не попал в заявку парижского клуба на ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста". Таким образом, дебют аргентинца вновь откладывается.

Отметим, что место в заявке на матч получили другие новички – лучший вратарь Евро-2020 итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Однако это не гарантирует ему стопроцентного участия в матче, ведь на игру заявлен и основной вратарь команды в прошлом сезоне Кейлор Навас. Кто будет основным вратарем в новом сезоне – большая загадка.

Клуб сообщил, что Месси вместе с бразильцем Неймаром будет готовиться по индивидуальной программе.

Любопытно, что в заявке на матч не оказался и легендарный новичок парижан защитник Серхио Рамос. По слухам, у испанца возник конфликт с командой и персоналом клуба. Поговаривают, что Серхио Рамос слишком надменно относился к своим новым коллегам.

Руководство клуба проведет с игроком персональную беседу, по итогам которой решится, будет ли испанец играть в ближайших матчах. Если поведение Серхио Рамоса не изменится, то клуб готов прибегнуть к более радикальным мерам, как отстранение игрока из основного состава.

Несмотря на слухи о плохом поведении, Серхио Рамос явно подружился со своим вечным соперником в чемпионате Испании – Лионелем Месси, который тоже стал новичком парижан перед новым сезоном. В сети были опубликованы фотографии, на которых видно, что Рамос и Месси общаются, обнимаются и находятся в хорошем расположении духа.