Дебют откладывается: Звездный новичок "ПСЖ" не сыграет в ближайшем матче
Легендарный аргентинский нападающий все еще не сыграл ни одного матча за свой новый клуб.
Новичок "ПСЖ" Лионель Месси никак не дебютирует за парижский клуб.
Легенда аргентинского футбола не попал в заявку парижского клуба на ближайший матч чемпионата Франции против "Бреста". Таким образом, дебют аргентинца вновь откладывается.
Отметим, что место в заявке на матч получили другие новички – лучший вратарь Евро-2020 итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Однако это не гарантирует ему стопроцентного участия в матче, ведь на игру заявлен и основной вратарь команды в прошлом сезоне Кейлор Навас. Кто будет основным вратарем в новом сезоне – большая загадка.
Клуб сообщил, что Месси вместе с бразильцем Неймаром будет готовиться по индивидуальной программе.
Любопытно, что в заявке на матч не оказался и легендарный новичок парижан защитник Серхио Рамос. По слухам, у испанца возник конфликт с командой и персоналом клуба. Поговаривают, что Серхио Рамос слишком надменно относился к своим новым коллегам.
Руководство клуба проведет с игроком персональную беседу, по итогам которой решится, будет ли испанец играть в ближайших матчах. Если поведение Серхио Рамоса не изменится, то клуб готов прибегнуть к более радикальным мерам, как отстранение игрока из основного состава.
Несмотря на слухи о плохом поведении, Серхио Рамос явно подружился со своим вечным соперником в чемпионате Испании – Лионелем Месси, который тоже стал новичком парижан перед новым сезоном. В сети были опубликованы фотографии, на которых видно, что Рамос и Месси общаются, обнимаются и находятся в хорошем расположении духа.