Дебют відкладається: зірковий новачок "ПСЖ" не зіграє в найближчому матчі

Легендарний аргентинський нападник все ще не зіграв жодного матчу за свій новий клуб.

Новачок "ПСЖ" Ліонель Мессі ніяк не дебютує за паризький клуб.

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Легенда аргентинського футболу не потрапив в заявку паризького клубу на найближчий матч чемпіонату Франції проти "Бреста". Таким чином, дебют аргентинця знову відкладається.

Відзначимо, що місце в заявці на матч отримали інші новачки — кращий воротар Євро-2020 італієць Джанлуїджі Доннарумма. Однак це не гарантує йому стовідсоткової участі в матчі, адже на гру заявлений і основний воротар команди минулого сезону Кейлор Навас. Хто буде основним воротарем у новому сезоні — велика загадка.

Клуб повідомив, що Мессі разом із бразильцем Неймаром готуватиметься за індивідуальною програмою.

Цікаво, що в заявці на матч не виявився і легендарний новачок парижан захисник Серхіо Рамос. З чуток, у іспанця виник конфлікт з командою і персоналом клубу. Подейкують, що Серхіо Рамос занадто гордовито ставився до своїх нових колег.

Керівництво клубу проведе з гравцем персональну розмову, за підсумками якої вирішиться, чи буде іспанець грати в найближчих матчах. Якщо поведінка Серхіо Рамоса не зміниться, то клуб готовий вдатися до більш радикальних заходів як відсторонення гравця з основного складу.

Незважаючи на чутки про погану поведінку, Серхіо Рамос явно подружився зі своїм вічним суперником в чемпіонаті Іспанії — Ліонелем Мессі, який теж став новачком парижан перед новим сезоном. У мережі були опубліковані фотографії, на яких видно, що Рамос і Мессі спілкуються, обіймаються і перебувають у хорошому настрої.