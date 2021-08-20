RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Дебют відкладається: зірковий новачок "ПСЖ" не зіграє в найближчому матчі

164
Ліонель Мессі
Фото: "ПСЖ" | Мессі не зіграє в найближчому матчі "ПСЖ"

Легендарний аргентинський нападник все ще не зіграв жодного матчу за свій новий клуб.

Новачок "ПСЖ" Ліонель Мессі ніяк не дебютує за паризький клуб.

Легенда аргентинського футболу не потрапив в заявку паризького клубу на найближчий матч чемпіонату Франції проти "Бреста". Таким чином, дебют аргентинця знову відкладається.

Відзначимо, що місце в заявці на матч отримали інші новачки — кращий воротар Євро-2020 італієць Джанлуїджі Доннарумма. Однак це не гарантує йому стовідсоткової участі в матчі, адже на гру заявлений і основний воротар команди минулого сезону Кейлор Навас. Хто буде основним воротарем у новому сезоні — велика загадка.

Клуб повідомив, що Мессі разом із бразильцем Неймаром готуватиметься за індивідуальною програмою.

Цікаво, що в заявці на матч не виявився і легендарний новачок парижан захисник Серхіо Рамос. З чуток, у іспанця виник конфлікт з командою і персоналом клубу. Подейкують, що Серхіо Рамос занадто гордовито ставився до своїх нових колег.

Керівництво клубу проведе з гравцем персональну розмову, за підсумками якої вирішиться, чи буде іспанець грати в найближчих матчах. Якщо поведінка Серхіо Рамоса не зміниться, то клуб готовий вдатися до більш радикальних заходів як відсторонення гравця з основного складу.

Незважаючи на чутки про погану поведінку, Серхіо Рамос явно подружився зі своїм вічним суперником в чемпіонаті Іспанії — Ліонелем Мессі, який теж став новачком парижан перед новим сезоном. У мережі були опубліковані фотографії, на яких видно, що Рамос і Мессі спілкуються, обіймаються і перебувають у хорошому настрої.