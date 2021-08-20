Футбольный клуб из Амстердама сделал форму, посвященную Бобу Марли (видео)
Руководство футбольного клуба пошло на креативный вариант формы для своих болельщиков из Нидерландов.
Амстердамский клуб "Аякс" посвятил свой новый комплект формы музыкальному исполнителю.
Третий комплект экипировки выполнен в память об известном певце регги Бобе Марли. На форме также присутствуют зеленые, желтые и красные полоски цветов Марли и растаманов.
Экипировку приготовила фирма adidas.
Отметим, что на воротнике тыльной стороны футболки изображены три птицы – это отсылка к песне Боба Марли Three Little Birds, которая стала неофициальным гимном клуба.
Когда-то в гости на стадион болельщиков "Аякса" даже приезжал сын Боба Марли и исполнял эту песню для болельщиков. Эту песню также любят петь болельщики на трибунах стадиона. Сам Боб Марли был большим любителем футбола при жизни.
"Аякс" – гранд и самый титулованный клуб Нидерландского футбола.
Вчера любопытным казусом отметилась третья форма турецкого "Фенербахче". Футболист пытался поцеловать эмблему клуба, но не сумел ее найти, поскольку в новом комплекте формы ее не было на лицевой стороне футболки. Нападающий после забитого гола растерялся и не знал, как себя вести.
По инновационной задумке эмблема клуба больше не является обязательным компонентом, который должен присутствовать на футбольной форме. Многие клубы решили поддаться трендам и писать название клубов большими символами – таким образом, повышать узнаваемость бренда, а не с помощью лого.
Вчера подобный вариант экипировки формы представил и наш украинский гранд – донецкий "Шахтер". В обновленной экипировке дончан тоже отсутствует логотип команды на лицевой стороне формы.