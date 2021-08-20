Футбольний клуб з Амстердама зробив форму, присвячену Бобу Марлі (відео)

Керівництво футбольного клубу пішло на креативний варіант форми для своїх уболівальників з Нідерландів.

Амстердамський клуб "Аякс" присвятив свій новий комплект форми музичному виконавцю.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Третій комплект екіпіровки виконаний у пам'ять про відомого співака реггі Боба Марлі. На формі також присутні зелені, жовті та червоні смужки кольорів Марлі і растаманів.

Екіпіровку приготувала фірма adidas.

Зазначимо, що на комірі тильної сторони футболки зображені три птиці — це відсилання до пісні Боба Марлі Three Little Birds, яка стала неофіційним гімном клубу.

Колись в гості на стадіон вболівальників "Аякса" навіть приїжджав син Боба Марлі і виконував цю пісню для вболівальників. Цю пісню також люблять співати вболівальники на трибунах стадіону. Сам Боб Марлі був великим любителем футболу за життя.

"Аякс" — гранд і найтитулованіший клуб Нідерландського футболу.

Вчора цікавим казусом відзначилася третя форма турецького "Фенербахче". Футболіст намагався поцілувати емблему клубу, але не зумів її знайти, оскільки в новому комплекті форми її не було на лицьовій стороні футболки. Нападник після забитого гола розгубився і не знав, як себе поводити.

За інноваційним задумом емблема клубу більше не є обов'язковим компонентом, який повинен бути присутнім на футбольній формі. Багато клубів вирішили піддатися трендам і писати назву клубів великими символами — таким чином, підвищувати впізнаваність бренду, а не за допомогою лого.

Вчора подібний варіант екіпіровки форми представив і наш український гранд — донецький "Шахтар". В оновленій екіпіровці донеччан теж відсутній логотип команди на лицьовій стороні форми.