Зеленский в вышиванке принял участие в челлендже ко Дню Независимости (видео)

Суть челленджа "#ЗдороваУкраїна30" заключается в том, что нужно в вышиванке выполнить 30 раз свое любимое упражнение.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к челленджу, запущенному в соцсетях ко Дню Независимости.

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Зеленский принял вызов от фитнес-тренера Вадима Данильченко и передал эстафету президенту Национального Олимпийского комитета Украины Сергею Бубке. Суть его заключается в том, чтобы выполнить 30 любых физических упражнений, записать их на видео и опубликовать у себя в соцсетях с хештегом #здороваукраїна30.

Новый флешмоб приорочен юбилею Независимости Украины, поэтому Президент одним из условий челленджа добавил, что упражнения нужно сделать в вышиванке.

После выполнения этих условий – нужно передать эстафету другому человеку.

Ранее Зеленский уже запускал челлендж-перекличку в поддержку сборной Украины, которая выступала на чемпионате Европы-2020. Тогда участникам флешмоба предлагалось записать видео в поддержку футбольной сборной – представиться, рассказать, из какого ты города, а также оставить национальной сборной какое-нибудь теплое послание.

Кроме этого, Зеленский поздравлял с успешными выступлениями украинских олимпийцев, после завоеваний медалей на Олимпийских играх в Токио.

Также Зеленский устраивал видео-конференцию с футболистами и тренерами сборной Украины во время чемпионата Европы, где зачитывал им пожелания от болельщиков, чтобы поднять их моральных дух перед решающими матчами на чемпионате Европы.

В итоге Украина на чемпионате Европы закончила выступления в четвертьфинале, а главный тренер сборной Андрей Шевченко после завершения турнира покинул команду. На этой неделе стало известно имя нового главного тренера сборной Украины – им стал Александр Петраков, который ранее возглавлял юниорские и молодежные сборные Украины.