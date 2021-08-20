Зеленський у вишиванці взяв участь у челенджі до Дня Незалежності (відео)

Суть челенджу "#ЗдороваУкраїна30" полягає в тому, що потрібно в вишиванці виконати 30 разів свою улюблену вправу.

Президент України Володимир Зеленський приєднався до челенджу, запущеного в соцмережах до Дня Незалежності.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зеленський прийняв виклик від фітнес-тренера Вадима Данильченка і передав естафету президенту Національного Олімпійського комітету України Сергію Бубці. Суть його полягає в тому, щоб виконати 30 будь-яких фізичних вправ, записати їх на відео і опублікувати у себе в соцмережах з гештегом #здороваукраїна30.

Новий флешмоб присвячений ювілею Незалежності України, тому Президент однією з умов челенджу додав, що вправи потрібно зробити в вишиванці.

Після виконання цих умов — потрібно передати естафету іншій людині.

Раніше Зеленський вже запускав челлендж-перекличку на підтримку збірної України, яка виступала на чемпіонаті Європи-2020. Тоді учасникам флешмобу пропонувалося записати відео в підтримку футбольної збірної — представитися, розповісти, з якого ти міста, а також залишити національній збірній яке-небудь тепле послання.

Крім цього, Зеленський вітав з успішними виступами українських олімпійців після завоювань медалей на Олімпійських іграх в Токіо.

Також Зеленський влаштовував відео-конференцію з футболістами і тренерами збірної України під час чемпіонату Європи, де зачитував їм побажання від уболівальників, щоб підняти їхній моральних дух перед вирішальними матчами на чемпіонаті Європи.

У підсумку Україна на чемпіонаті Європи закінчила виступи в чвертьфіналі, а головний тренер збірної Андрій Шевченко після завершення турніру покинув команду. На цьому тижні стало відомо ім'я нового головного тренера збірної України — ним став Олександр Петраков, який раніше очолював юніорські та молодіжні збірні України.