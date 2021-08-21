Пловец из Львова покорил Ла-Манш к 30-летию независимости Украины

Украинец преодолел 56 км открытой воды между Великобританией и Францией всего за 14,5 часа. Этот заплыв считается одним из самых сложных.

В пятницу, 20 августа, львовский пловец Виталий Ступак переплыл пролив Ла-Манш, который соединяет Великобританию и Францию. Свое достижение спортсмен посвятил 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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По данным мэрии, спортсмен-любитель преодолел 56 километров открытой воды всего за 14,5 часа. Заплыв через Ла-Манш считается одним из самых сложных. Пловцы переплывают пролив между Британией и Францией в его узком участке, длина которого составляет около 33 километров, однако сильное течение может увеличить эту дистанцию. Также заплыв осложняет отсутствие гидрокостюма: для того, чтобы его официально признали состоявшимся, спортсмену разрешается использовать только очки, шапку, зажим для носа и беруши.

[ + – ] Виталий Ступак покорил Ла-Манш за 14,5 часа

В горсовете также сообщили, что Виталию 44 года, он отец троих детей, увлекается плаванием и триатлоном. Спортсмену-любителю ранее удалось финишировать на соревнованиях Ironman, дважды совершить 27-километровый марафонский заплыв на итальянском острове Орта, завоевать серебряную медаль 30-километрового заплыва в греческой Каламате. По образованию Виталий бухгалтер, однако уже около 20 лет он работает спортивным массажистом. К покорению Ла-Манша Виталий готовился более трех лет.

Во Львов рейсом из Лондона спортсмен вернется уже в воскресенье, 22 августа.

Отметим, что первым украинцем, преодолевшим Ла-Манш вплавь, считается уроженец Александрии Кировоградской области Игорь Ненько. Он переплыл пролив в августе 2006 года за 10,5 часа.

А два года назад украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд, преодолев 62 километра вод Ла-Манша за 18 часов.

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