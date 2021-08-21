Плавець зі Львова підкорив Ла-Манш до 30-річчя незалежності України

Українець подолав 56 км відкритої води між Великобританією і Францією всього за 14,5 години. Цей заплив вважається одним з найскладніших.

У п'ятницю, 20 серпня, львівський плавець Віталій Ступак переплив протоку Ла-Манш, який з'єднує Великобританію і Францію. Своє досягнення спортсмен присвятив 30-річчю незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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За даними мерії, спортсмен-любитель подолав 56 кілометрів відкритої води всього за 14,5 години. Заплив через Ла-Манш вважається одним з найскладніших. Плавці перепливають протоку між Британією і Францією в його вузькій ділянці, довжина якої становить близько 33 кілометрів, проте сильна течія може збільшити цю дистанцію. Також заплив ускладнює відсутність гідрокостюма: для того, щоб його офіційно визнали таким, що відбувся, спортсмену дозволяється використовувати тільки окуляри, шапку, затиск для носа і беруші.

[ + – ] Віталій Ступак підкорив Ла-Манш за 14,5 години

У міськраді також повідомили, що Віталію 44 роки, він батько трьох дітей, захоплюється плаванням і тріатлоном. Спортсмену-любителю раніше вдалося фінішувати на змаганнях Ironman, двічі зробити 27-кілометровий марафонський заплив на італійському острові Орта, завоювати срібну медаль 30-кілометрового запливу в грецькій Каламаті. За освітою Віталій бухгалтер, однак уже близько 20 років він працює спортивним масажистом. До підкорення Ла-Маншу Віталій готувався більше трьох років.

До Львова рейсом з Лондона спортсмен повернеться вже в неділю, 22 серпня.

Відзначимо, що першим українцем, який подолав Ла-Манш вплав, вважається уродженець Олександрії Кіровоградської області Ігор Ненько. Він переплив протоку в серпні 2006 року за 10,5 години.

А два роки тому український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд, подолавши 62 кілометри вод Ла-Маншу за 18 годин.

Також ми писали про те, як француз Френкі Запата перелетів Ла-Манш на розробленій ним літаючій реактивній дошці.