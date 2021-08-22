Украинка Геращенко впервые в карьере победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в США (фото)

Спортсменка показала свой лучший результат в сезоне, Ярослава Магучих не выступала на турнире.

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США с личным рекордом в сезоне.

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Геращенко сделала высоту 1,98 м, что является ее абсолютно лучшим результатом в сезоне. Кроме этого, украинка впервые в карьере победила на этапе "Бриллиантовой лиги".

Украинке составила хорошую конкуренцию американка Вашти Каннингем, обе спортсменки не смогли взять высоту 2 метра, поэтому, чтобы определить победителя этапа, потребовалась серия дополнительных попыток.

По итогам дополнительных попыток лучшей оказалась украинка. Еще одна украинка, Юлия Левченко, завершила турнир вне пьедестала – Левченко стала четвертой. Третье место заняла спортсменка из Польши Камила Личвинко.

Украинка поблагодарила всех в социальных сетях за поддержку и подчеркнула, что турнир был для нее непростым, но очень интересным.

"Эмоции после победы бесценны", – написала Ирина Геращенко в Instagram.

Любопытно, что в комментариях украинку поздравила Юлия Левченко, написав, что ее выступление было по-настоящему крутым.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих, которая со скандалом закончила Олимпийские игры, обнявшись с российской спортсменкой Марией Ласицкене и взорвала гневом социальные сети, турнир пропускала.

К слову, пропускала турнир и главная конкурентка украинок Мария Ласицкене из России – россиянке попросту не дали визу, чтобы въехать на США.

Отметим, что этап "Бриллиантовой лиги" в США стал первым после Олимпийских игр в Токио. Тогда украинка Геращенко не сумела привезти для Украины медаль и завершила турнир 4-й, а Юлия Левченко провалилась еще сильнее, заняв лишь 8-е место.