Українка Геращенко вперше в кар'єрі перемогла на етапі "Діамантової ліги" в США (фото)

Спортсменка показала свій найкращий результат в сезоні, Ярослава Магучіх не виступала на турнірі.

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко виграла етап "Діамантової ліги" в США з особистим рекордом в сезоні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Геращенко зробила висоту 1,98 м, що є її абсолютно найкращим результатом в сезоні. Крім цього, українка вперше в кар'єрі перемогла на етапі "Діамантової ліги".

Українці склала хорошу конкуренцію американка Вашті Каннінгем, обидві спортсменки не змогли взяти висоту 2 метри, тому, щоб визначити переможця етапу, потрібна була серія додаткових спроб.

За підсумками додаткових спроб кращою виявилася українка. Ще одна українка, Юлія Левченко, завершила турнір поза п'єдесталом — Левченко стала четвертою. Третє місце посіла спортсменка з Польщі Каміла Лічвінко.

Українка подякувала всім в соціальних мережах за підтримку і наголосила, що турнір був для неї непростим, але дуже цікавим.

"Емоції після перемоги безцінні", — написала Ірина Геращенко в Instagram.

Цікаво, що в коментарях українку привітала Юлія Левченко, написавши, що її виступ був по-справжньому крутим.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо українка Ярослава Магучіх, яка зі скандалом закінчила Олімпійські ігри, обнявшись з російською спортсменкою Марією Ласіцкене і підірвала гнівом соціальні мережі, турнір пропускала.

До слова, пропускала турнір і головна конкурентка українок Марія Ласіцкене з Росії — росіянці просто не дали візу, щоб в'їхати на США.

Відзначимо, що етап "Діамантової ліги" в США став першим після Олімпійських ігор в Токіо. Тоді українка Геращенко не зуміла привезти для України медаль і завершила турнір 4-й, а Юлія Левченко провалилася ще сильніше, зайнявши лише 8-е місце.