Экс-чемпион по боксу в 8 категориях Пакьяо неожиданно проиграл и может завершить карьеру

Филиппинский боксер теперь подумывает о завершении карьеры и может баллотироваться в президенты.

Легенда филиппинского бокса Мэнни Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксеру Йорденису Угасу, который является обладателем пояса WBA в полусреднем весе.

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Боксер, известный в спортивном сообществе по кличке "Пакмэн", уступил своему сопернику единогласным решением судей. Все арбитры присудили победу его сопернику со счетом 115-113 и дважды по 116-112.

Победа кубинского боксера оказалась неожиданностью, поскольку букмекеры считали Пакьяо фаворитом противостояния и принимали ставки на его победу с коэффициентом 1.28. Успех кубинца не ожидался – 3.96 за победу над Пакьяо.

В бою большим преимуществом владел Пакьяо, он наносил гораздо больше ударов по сопернику, однако Угас был точнее, хотя и бил заметно реже кубинца. 42-летний Пакьяо заметно сдал в физических кондициях после перерыва – он был пассивен, медленно начинал атаки, не всегда попадал в цель, поэтому судьи отдали предпочтение более точному и уравновешенному стилю проведения боя от кубинского чемпиона.

Это поражение стало первым для Пакьяо после возвращения в бокс – до этого он не проигрывал на протяжении четырех лет.

После поражения филиппинец задумался о завершении карьеры. Как поделился Пакьяо во время интервью после боя, ему нужно время, чтобы обдумать произошедшее. Боксер не исключил своего ухода из бокса, поскольку он не рассчитывал, что бой завершится поражением.

Также Пакьяо рассказал, собирается ли он баллотироваться в президенты Филиппин. Боксер пока хочет взять паузу и совсем сообщит в следующем месяце, пойдет ли он в президенты. Сейчас боксер-средневес является членом сената Филиппин и связывает свое будущее с политикой. Пакьяо признает, что хотел бы помочь людям не только победами в спорте, но и лично попытаться изменить жизнь в Филиппинах к лучшему.

Напомним, что Мэнни Пакьяо – единственный боксер в истории бокса, который становился чемпионом сразу в восьми весовых категориях на протяжении карьеры.