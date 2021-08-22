Екс-чемпіон з боксу в 8 категоріях Пакьяо несподівано програв і може завершити кар'єру

Філіппінський боксер тепер подумує про завершення кар'єри і може балотуватися в президенти.

Легенда філіппінського боксу Менні Пакьяо несподівано програв кубинському боксеру Йорденісу згас, який є володарем пояса WBA в напівсередній вазі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Боксер, відомий в спортивному співтоваристві по кличці "Пакмен", поступився своєму супернику одноголосним рішенням суддів. Всі арбітри присудили перемогу його суперникові з рахунком 115-113 і двічі по 116-112.

Перемога кубинського боксера виявилася несподіванкою, оскільки букмекери вважали Пакьяо фаворитом протистояння і приймали ставки на його перемогу з коефіцієнтом 1.28. Успіх кубинця не очікувалася — 3.96 за перемогу над Пакьяо.

У бою великою перевагою володів Пакьяо, він наносив набагато більше ударів по супернику, проте Угас був точнішим, хоча і бив помітно рідше кубинця. 42-річний Пакьяо помітно здав в фізичних кондиціях після перерви — він був пасивний, повільно починав атаки, не завжди потрапляв в ціль, тому судді віддали перевагу більш точному і врівноваженого стилю проведення бою від кубинського чемпіона.

Ця поразка стала першою для Пакьяо після повернення в бокс — до цього він не програвав на протязі чотирьох років.

Після поразки філіппінець задумався про завершення кар'єри. Як поділився Пакьяо під час інтерв'ю після бою, йому потрібен час, щоб обміркувати те, що сталося. Боксер не виключив свого відходу з боксу, оскільки він не розраховував, що бій завершиться поразкою.

Також Пакьяо розповів, чи збирається він балотуватися в президенти Філіппін. Боксер поки хоче взяти паузу і зовсім повідомить в наступному місяці, чи піде він у президенти. Зараз боксер-середньоваговик є членом сенату Філіппін і пов'язує своє майбутнє з політикою. Пакьяо визнає, що хотів би допомогти людям не тільки перемогами в спорті, але і особисто спробувати змінити життя в Філіппінах на краще.

Нагадаємо, що Менні Пакьяо — єдиний боксер в історії боксу, який ставав чемпіоном відразу у восьми вагових категоріях протягом кар'єри.