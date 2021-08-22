Украинская каноистка Лузан выиграла золото и бронзу на мировом Суперкубке

Всего сборная Украины завоевала в Оклахоме четыре медали: одну золотую и три бронзовые.

В США завершился Суперкубок по международным соревнованиям в каноэ, сообщает Федерация каноэ Украины.

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Сборная Украины завоевала в Оклахоме сразу четыре медали: одну золотую и три бронзовые медали.

24-летняя украинская каноистка Людмила Лузан завоевала сразу две медали для сборной – сначала она победила на дистанции 350 метров, а потом выиграла бронзовую медаль на дистанции 1000 метров с одной перебежкой.

Напомним, что Людмила Лузан является двукратной медалисткой Олимпийских игр в Токио. Она выиграла для Украины серебро и бронзу на соревнования в Токио.

Еще две медали завоевала украинская байдарочница Мария Повх – она на этих же дистанциях выиграла бронзовые медали.

Также на Суперкубке в США участвовала 23-летняя украинка Анастасия Четверикова, однако она не сумела принести медали Украине. Четверикова пришла пятой на дистанции 1000 метров и заняла 6-е место на дистанции 350 метров.

Четверикова тоже соревновалась на Олимпиаде в Токио и тогда принесла нашей Олимпийской сборной серебряную медаль на Играх.

Суперкубок международной федерации каноэ проводится уже в третий раз – это престижное соревнование, на котором выступают все звезды мировой гребли. На турнире принимали участие олимпийские чемпионы Невин Харрисон и Петрер Кречмер и другие призеры Олимпийских игр.

В ближайшем будущем украинские спортсмены начнут подготовку к чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ. Международный турнир пройдет в середине сентября в Копенгагене (Дания). Чемпионат мира начнется 16 сентября и закончится 19 сентября.