Українська каноістка Лузан виграла золото і бронзу на світовому Суперкубку

Всього збірна України завоювала в Оклахомі чотири медалі: одну золоту та три бронзові.

У США завершився Суперкубок з міжнародних змагань в каное, повідомляє Федерація каное України.

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Збірна України завоювала в Оклахомі відразу чотири медалі: одну золоту та три бронзові медалі.

24-річна українська каноістка Людмила Лузан завоювала відразу дві медалі для збірної — спочатку вона перемогла на дистанції 350 метрів, а потім виграла бронзову медаль на дистанції 1000 метрів з одного перебігом.

Нагадаємо, що Людмила Лузан є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор в Токіо. Вона виграла для України срібло і бронзу на змагання в Токіо.

Ще дві медалі завоювала українська байдарочниця Марія Повх — вона на цих же дистанціях виграла бронзові медалі.

Також на Суперкубку в США брала участь 23-річна українка Анастасія Четверикова, проте вона не зуміла принести медалі Україні. Четверикова прийшла п'ятою на дистанції 1000 метрів і зайняла 6-е місце на дистанції 350 метрів.

Четверикова теж змагалася на Олімпіаді в Токіо і тоді принесла нашої Олімпійської збірної срібну медаль на Іграх.

Суперкубок міжнародної федерації каное проводиться вже втретє — це престижне змагання, на якому виступають всі зірки світової греблі. На турнірі брали участь олімпійські чемпіони Невін Харрісон і Петрер Кречмер і інші призери Олімпійських ігор.

В найближчому майбутньому українські спортсмени почнуть підготовку до чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Міжнародний турнір пройде в середині вересня в Копенгагені (Данія). Чемпіонат світу розпочнеться 16 вересня і закінчиться 19 вересня.