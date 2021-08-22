"Разница в 10 дней": жена Зинченко показала стройную фигуру после родов (фото)

Украинская журналистка находится в прекрасной физической форме, хотя родила дочь совсем недавно.

Жена украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко показала, в какой форме находится после родов.

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Украинская журналистка и телеведущая Влада Седан опубликовала новую фотографию в социальных сетях. На снимке девушка позирует в купальнике и белой рубашке во Флориде (США).

"Однажды в Голливуде", – подписала фото Седан в Instagram.

Седан родила дочь Александру Зинченко 1 августа, малышку назвали именем Ева.

Также украинка поделилась фотографией до и после родов.

"Фотография с разницей в 10 дней", – подписала пост с фотографией Владислава.

В комментариях телеведущую хвалят за прекрасную форму: "По фигуре и не скажешь, что вы недавно родили. Просто невероятно красивая!", "Я два года уже не могу похудеть, а тут такое", "Добрый день, а вы точно рожали?".

Как дела у Зинченко в "Манчестер Сити"?

"Манчестер Сити" предоставил для украинского полузащитника дополнительный отпуск, поскольку Зинченко не успел отдохнуть во время летнего перерыва. Зинченко выступал за сборную Украины на чемпионате Европы и дошел со сборной до четвертьфинала.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за чемпионов Англии лишь 12 минут в двух матчах. Украинец вышел на замену в матче первого тура АПЛ против "Тоттенхэма". Это не помогло его команде не проиграть в стартовом матче нового чемпионата (0:1).

В следующем матче Зинченко и вовсе не получил игрового времени – "Манчестер Сити" разгромил "Норвич" со счетом 5:0, но не прибегнул к услугам украинца, защитник "Сити" так и остался на скамейке запасных по ходу матча.

Ожидается, что Зинченко все-таки будет основным защитником "Манчестера Сити" в этом сезоне, однако он пока не готов полноценно к новому сезону и главный тренер команды Пеп Гвардиола ждет, пока украинец наберет необходимую форму.