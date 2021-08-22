"Різниця в 10 днів": дружина Зінченко показала струнку фігуру після пологів (фото)

Українська журналістка знаходиться в прекрасній фізичній формі, хоча народила дочку зовсім недавно.

Дружина українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка показала, в якій формі знаходиться після пологів.

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Українська журналістка і телеведуча Влада Седан опублікувала нову фотографію в соціальних мережах. На знімку дівчина позує в купальнику і білій сорочці у Флориді (США).

"Одного разу в Голлівуді", — підписала фото Седан в Instagram.

Седан народила дочку Олександру Зінченку 1 серпня, малятко назвали ім'ям Єва.

Також українка поділилася фотографією до і після пологів.

"Фотографія з різницею в 10 днів", — підписала пост з фотографією Владислава.

У коментарях телеведучу хвалять за прекрасну форму: "По фігурі і не скажеш, що ви недавно народили. Просто неймовірно красива!", "Я два роки вже не можу схуднути, а тут таке", "Добрий день, а ви точно народжували?" .

Як справи у Зінченка в "Манчестер Сіті"?

"Манчестер Сіті" надав для українського півзахисника додаткова відпустка, оскільки Зінченко не встиг відпочити під час літньої перерви. Зінченко виступав за збірну України на чемпіонаті Європи і дійшов зі збірною до чвертьфіналу.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за чемпіонів Англії лише 12 хвилин в двох матчах. Українець вийшов на заміну в матчі першого туру АПЛ проти "Тоттенхема". Це не допомогло його команді не програти в стартовому матчі нового чемпіонату (0: 1).

У наступному матчі Зінченко і зовсім не отримав ігрового часу — "Манчестер Сіті" розгромив "Норвіч" з рахунком 5: 0, але не вдався до послуг українця, захисник "Сіті" так і залишився на лавці запасних по ходу матчу.

Очікується, що Зінченко все-таки буде основним захисником "Манчестера Сіті" в цьому сезоні, однак він поки не готовий повноцінно до нового сезону і головний тренер команди Пеп Гвардіола чекає, поки українець набере необхідну форму.