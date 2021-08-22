Бенефис Буяльского: "Динамо" разгромило "Десну" и возглавило турнирную таблицу УПЛ (видео)

Действующий чемпион Украины в 5-м туре УПЛ уверенно разобрался с черниговским клубом. Полузащитник киевлян Виталий Буяльский забил два гола.

В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского был сыгран матч 5-го тура УПЛ между лидерами чемпионата: киевским "Динамо" и черниговской "Десной".

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Гости на старте сезона удивили футбольную Украину: по итогам четырех туров именно команда Александра Рябоконя возглавляла турнирную таблицу. Первый же экзамен на состоятельность против прямого конкурента "Десна" провалила.

Мирча Луческу по-прежнему не руководит действиями "Динамо" от бровки поля, но следит за играми из VIP-ложи. Там же, кроме румынского специалиста, присутствовал и президент "Динамо" Игорь Суркис, и главный тренер сборной Украины Александр Петраков и даже его предшественник Андрей Шевченко.

Что касается самой игры, то "Динамо" с первых же минут взяло ворота "Десны" в длительную осаду и могло забивать, как минимум, дважды за первые 15 минут, но либо некому было замыкать прострельные передачи, либо Литовка спасал свои ворота, как после удара Шапаренко. "Десна" пыталась контратаковать, но вместо конструктива впереди, получила мяч в свои ворота. Очередная комбинация киевлян завершилась удобной передачей от Шапаренко на Буяльского. Виталий долго не думал и по красивой траектории отправил мяч в дальний угол — 1:0.

[ + – ] Виталий Буяльский открыл счет в матче Динамо - Десна

"Десна" могла ответить тут же, но удар Калитвинцева в ближний угол после контратаки парировал Денис Бойко. Киевляне продолжили атаковать и на 37-й минуте Буяльский заработал пенальти: он пытался пробить после небольшой суматохи в штрафной площади "Десны", но вместо мяча под его ноги бросился защитник соперника. Арбитр сначала проигнорировал эпизод, а потом посмотрел видеоповтор. Проверка VAR показала, что фол все же был — "Динамо" получило право на исполнение пенальти. К мячу подошел Цыганков и мощным ударом развел вратаря и мяч по разным углам — 2:0.

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Концовка первого тайма прошла в спокойном темпе. После перерыва Александр Рябоконь выпустил на поле новичка Сергея Болбата и Филиппа Будковского. Болбат, перешедший из "Шахтера" на правах аренды, очень старался огорчить "Динамо", но его рвения оказалось мало. Хотя и в одном из эпизодов он заставил Дениса Бойко показать навыки быстрого реагирования на удар с дальней дистанции. Но к тому моменту перевес "Динамо" составлял уже три мяча: Завийский хотел головой сбросить мяч Литовке, а получился идеальный пас на ход Буяльскому. Лидер "Динамо" подарком воспользовался моментально, отправив мяч в нижний угол — это 3:0.

[ + – ] Виталий Буяльский оформил дубль в матче Динамо - Десна

"Десна" расклеилась и пропустила четвертый гол: высокорослый Илья Шкурин выпрыгнул выше всех во время подачи с углового и пробил по воротам. Мяч попутно встретил Завйиского и от него влетел в ворота — 4:0.

После этой победы "Динамо" единолично возглавило турнирную таблицу УПЛ: в активе команды Мирчи Луческу 13 очков, это на один пункт больше, чем у "Шахтера" и "Десны".

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 5-й тур

"Динамо" (Киев) — "Десна" (Чернигов) — 4:0 (2:0)

Голы: 1:0, Буяльский, 30; 2:0, с пенальти, Цыганков, 37; 3:0, Буяльский, 56; 4:0, автогол, Завийский, 79.

"Динамо": Бойко — Кенджора, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67), Шапаренко, Гармаш (Шкурин, 46), Буяльский — Антюх (Леднев, 77), Цыганков (Караваев, 67).

"Десна": Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77) — Домбровский, Завийский, Калитвинцев, Картушов, Тотовицкий — Безбородько (Будковский, 46), Арвеладзе (Болбат, 46).