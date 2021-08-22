Бенефіс Буяльського: "Динамо" розгромило "Десну" і очолило турнірну таблицю УПЛ (відео)

Чинний чемпіон України в 5-му турі УПЛ впевнено розібрався з чернігівським клубом. Півзахисник киян Віталій Буяльський забив два голи.

У Києві, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського був зіграний матч 5-го туру УПЛ між лідерами чемпіонату: київським "Динамо" і чернігівської "Десною".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Гості на старті сезону здивували футбольну Україну: за підсумками чотирьох турів саме команда Олександра Рябоконя очолювала турнірну таблицю. Перший же іспит на спроможність проти прямого конкурента "Десна" провалила.

Мірча Луческу як і раніше не керує діями "Динамо" від бровки поля, але стежить за іграми з VIP-ложі. Там же, окрім румунського фахівця, був присутній і президент "Динамо" Ігор Суркіс, і головний тренер збірної України Олександр Петраков і навіть його попередник Андрій Шевченко.

Що стосується самої гри, то "Динамо" з перших же хвилин взяло ворота "Десни" в тривалу облогу і могло забивати, як мінімум, двічі за перші 15 хвилин, але або не було кому замикати прострільну передачу, або Литовка рятував свої ворота, як після удару Шапаренко. "Десна" намагалася контратакувати, але замість конструктиву попереду, отримала м'яч в свої ворота. Чергова комбінація киян завершилася зручною передачею від Шапаренко на Буяльського. Віталій довго не думав і по красивій траєкторії спрямував м'яч у дальній кут — 1:0.

[ + – ] Віталій Буяльський відкрив рахунок в матчі Динамо — Десна

"Десна" могла відповісти відразу, але удар Калитвинцева в ближній кут після контратаки парирував Денис Бойко. Кияни продовжили атакувати і на 37-й хвилині Буяльський заробив пенальті: він намагався пробити після невеликої метушні в штрафному майданчику "Десни", але замість м'яча під його ноги кинувся захисник суперника. Арбітр спочатку проігнорував епізод, а потім подивився відеоповтор. Перевірка VAR показала, що фол все ж був — "Динамо" отримало право на виконання пенальті. До м'яча підійшов Циганков і потужним ударом розвів воротаря і м'яч по різних кутах — 2:0.

[ + – ] Пенальті у матчі Динамо — Десна: Віктор Циганков подвоїв рахунок

Кінцівка першого тайму пройшла в спокійному темпі. Після перерви Олександр Рябоконь випустив на поле новачка Сергія Болбата і Пилипа Будківського. Болбат, який перейшов з "Шахтаря" на правах оренди, дуже старався засмутити "Динамо", але його завзяття виявилося мало. Хоча і в одному з епізодів він змусив Дениса Бойко показати навички швидкого реагування на удар з дальньої дистанції. Але до того моменту перевага "Динамо" складала вже три м'ячі: Завійський хотів головою скинути м'яч Литовці, а вийшов ідеальний пас на хід Буяльському. Лідер "Динамо" подарунком скористався моментально, відправивши м'яч у нижній кут — це 3:0.

[ + – ] Віталій Буяльський оформив дубль в матчі Динамо — Десна

"Десна" розклеїлася і пропустила четвертий гол: високорослий Ілля Шкурін вистрибнув вище всіх під час подачі з кутового і пробив по воротах. М'яч попутно зустрів Завйіского і від нього влетів у ворота — 4:0.

Після цієї перемоги "Динамо" одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ: в активі команди Мірчі Луческу 13 очок, це на один пункт більше, ніж у "Шахтаря" і "Десни".

Чемпіонат України. Прем'єр Ліга. 5-й тур

"Динамо" (Київ) — "Десна" (Чернігів) — 4: 0 (2: 0)

Голи: 1: 0, Буяльський, 30; 2: 0, з пенальті, Циганков, 37; 3: 0, Буяльський, 56; 4: 0, автогол, Завійський, 79.

"Динамо": Бойко — Кенджора, Забарний, Сирота (Тимчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелєв, 67), Шапаренко, Гармаш (Шкурін, 46), Буяльський — Антюх (Ледньов, 77), Циганков (Караваєв, 67) .

"Десна": Литовка — Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77) — Домбровський, Завійський, Калитвинцев, Картушов, Тотовіцкій — Безбородько (Будковський, 46), Арвеладзе (Болбат, 46).