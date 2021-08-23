Футбольные фанаты выбежали на поле во Франции и подрались с игроками во время матча (видео)

Несколько игроков получили ссадины и синяки и больше не вернулись доигрывать матч.

Матч второго тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван из-за беспорядков на поле. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев во время игрового эпизода футбольные фанаты хозяев бросили в футболиста "Марселя" Димитри Пайета бутылкой с водой и попали в него. Футболист не остался в долгу – поднял бутылку и выбросил ее обратно на трибуны, попав в одного из фанатов.

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Болельщики гостей разъярились и начали выбегать на поле, минуя стюардов, пытавшихся их удерживать, и пытались напасть на футболистов гостей. Один из болельщиков хозяев попытался ударить ногой Пайета.

На поле возникли огромные беспорядки, некоторых игроков "Марселя" болельщики успели ударить прежде, чем они ушли в раздевалку, когда судья остановил игру. Футболисты запечатлили побои с помощью фотографий. Также в одной из потасовок между игроками обоих команд поучаствовал главный тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли.

Командам было предложено вернуться на поле и доиграть матч, когда фанаты займут свои места на трибунах, но футболисты "Марселя" отказались выходить на поле, не чувствуя больше безопасности.

Футболисты "Ниццы" даже вышли на поле, демонстрируя готовность продолжить игру, но футболисты "Марселя" в раздевалке переоделись в тренировочную форму и уже собрались покидать стадион.

Любопытно, но в таком случае французская Лига будет рассматривать техническое поражение для "Марселя", поскольку они отказались доигрывать матч, а не техническое поражение для "Ниццы", болельщики которой сорвали матч. Вскоре Лига 1 вынесет официальное решение по поводу матча.