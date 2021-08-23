Футбольні фанати вибігли на поле у Франції і побилися з гравцями під час матчу (відео)

Кілька гравців отримали садна і синці і більше не повернулися догравати матч.

Матч другого туру чемпіонату Франції між "Ніццою" і "Марселем" був перерваний через заворушення на поле. У другому таймі за рахунку 1: 0 на користь господарів під час ігрового епізоду футбольні фанати господарів кинули в футболіста "Марселя" Дімітрі Пайєта пляшкою з водою і потрапили в нього. Футболіст не залишився в боргу — підняв пляшку і викинув її назад на трибуни, потрапивши в одного з фанатів.

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Уболівальники гостей розлючений і почали вибігати на поле, минаючи стюардів, які намагалися їх утримувати, і намагалися напасти на футболістів гостей. Один з уболівальників господарів спробував вдарити ногою Пайєта.

На поле виникли величезні заворушення, деяких гравців "Марселя" вболівальники встигли вдарити перш, ніж вони пішли в роздягальню, коли суддя зупинив гру. Футболісти зняли побої за допомогою фотографій. Також в одній з бійок між гравцями обох команд взяв участь головний тренер "Марселя" Хорхе Сампаолі.

Командам було запропоновано повернутися на поле і дограти матч, коли фанати займуть свої місця на трибунах, але футболісти "Марселя" відмовилися виходити на поле, не чуючи більше безпеки.

Футболісти "Ніцци" навіть вийшли на поле, демонструючи готовність продовжити гру, але футболісти "Марселя" в роздягальні переодяглися в тренувальну форму і вже зібралися залишати стадіон.

Цікаво, але в такому випадку французька Ліга розглядатиме технічну поразку для "Марселя", оскільки вони відмовилися догравати матч, а не технічну поразку для "Ніцци", вболівальники якої зірвали матч. Незабаром Ліга 1 винесе офіційне рішення з приводу матчу.