Украинская женщина-арбитр показала две желтые карточки игроку, но забыла его удалить (видео)

Матч второй лиги Украины по футболу завершился казусом из-за грубой ошибки арбитра матча.

Во встрече второй украинской лиги между "Днепром" из Черкасс и "Буковиной" произошла грубая ошибка судейской бригады.

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Женщина-арбитр Инна Вакулко, которая обслуживала матч, забыла удалить после двух желтых карточек игрока "Днепра" Богдана Виниченко. Футболист дважды нарушал правила на 33-й и 46-й минутах, за что получил предупреждения, однако не получил итоговой красной карточки за две желтые и остался играть матч на поле. Сначала футболист получил желтую карточку за игру рукой, а в концовке тайма – за грубой фол на игроке "Буковины".

Отметим, что никто из футболистов не сделал замечания арбитру – гости, скорее всего, сразу не заметили, что вторую желтую карточку получил один и тот же игрок, а футболисты "Днепра", вероятно, таким образом решили утаить, что их игрок должен покинуть поле и продолжить матч в полных составах.

В итоге футболист безнаказанно доиграл весь оставшийся матч, хотя должен был покинуть поле в концовке первого тайма, а его команда победила со счетом 3:1.

Вероятно, судья матча будет наказана за такую грубую ошибку в матче – будет ли арбитр отстранена от обслуживания игр, пока неизвестно. Уже после матча пострадавшая от такого решения арбитра команда "Буковина" опубликовала нарезку этих эпизодов и обратилась к ПФЛ Украины, чтобы она дала оценку действиям судей в этом матче и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

На момент публикации данной новости реакции от ПФЛ Украины не последовало.

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