Миллиарды гривен. В Минспорта рассказали, сколько Украине стоила подготовка к Олимпиаде (фото)

Проведение спортивных мероприятий и расходы на подготовку спортсменов в течение всего олимпийского цикла обошлись государственному бюджету в крупную сумму.

Украина потратила на подготовку к Олимпийским играм в Токио около 117 миллионов долларов.

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Фокус обратился в Министерство молодежи и спорта Украины, чтобы узнать расходы на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм 2020 и сравнить эту сумму с предыдущими олимпийскими циклами.

Согласно справке о расходах на проведение спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта, Украина потратила 3041,6 миллионов гривен ($114,1 млн) и 78 миллионов гривен на подготовку спортсменов ($2,926 млн) к Олимпийским играм в Токио. Суммарно бюджет олимпийского цикла 2016-2021 годов составил 3 млрд 42 млн гривен или $117,05 миллионов долларов по курсу НБУ.

[ + – ] Справка о расходах на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

Прошлая Олимпиада в Рио-де-Жанейро обошлась более, чем в 3 раза дешевле — 950,3 миллионов гривен, а оплата расходов на тренировочные сборы составила 53,8 млн гривен. Суммарно это 1 млрд 3 млн гривен или $39,28 миллиона по среднему курсу доллара 2016 года (25,55 по данным НБУ).

Олимпийский цикл 2009-2012 года обошелся Украине в 722,1 млн гривен, а тренировочные сборы – в 24,5 млн гривен. Суммарно это 746,6 млн грн или $93,44 млн по курсу НБУ в 2012 году.

Проведение спортивных мероприятий к Олимпийскому циклу 2005-2008 года обошлось в 348,7 млн гривен, а сборы – в 9,3 млн гривен. Это эквивалентно 68 миллионам долларов по курсу НБУ 2008 года.

Учитывая изменения покупательской способности доллара, сумма расходов на олимпийский цикл 2016-2021 в 2016 году была бы равна 102,90 миллионам долларов, в 2012 — 98,44 млн долларов, а в 2008-м — 92,31 млн долларов.

Отметим, что к Олимпиаде в Токио были выделены средства на 5-летний подготовительный цикл из-за того, что Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, тогда как к предыдущим Олимпиадам украинские спортсмены готовились в четырехлетнем цикле.

Напомним, что в Токио сборная Украины выиграла 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 16 место в медальном зачете по общему количеству наград. В 2016-м этот показатель был равен 11 медалям (2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых), в 2012-м — 18 (5 золотых, 4 серебряных, 9 бронзовых), в 2008-м — 27 (7 золотых, 5 серебряных, 15 бронзовых).