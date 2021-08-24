Мільярди гривень. У Мінспорту розповіли, скільки Україні коштувала підготовка до Олімпіади (фото)

Проведення спортивних заходів і витрати на підготовку спортсменів протягом всього олімпійського циклу обійшлися державному бюджету в крупну суму.

Україна витратила на підготовку до Олімпійських ігор в Токіо близько 117 мільйонів доларів.

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Фокус звернувся до Міністерства молоді і спорту України, щоб дізнатися витрати на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор 2020 і порівняти цю суму з попередніми олімпійськими циклами.

Згідно з довідкою про витрати на проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту, Україна витратила 3041,6 мільйонів гривень ($ 114,1 млн) і 78 мільйонів гривень на підготовку спортсменів ($ 2,926 млн) до Олімпійських ігор в Токіо. Сумарно бюджет олімпійського циклу 2016-2021 років склав 3 млрд 42 млн гривень або $ 117,05 мільйонів доларів за курсом НБУ.

[ + – ] Довідка про витрати на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор Фото: Министерство молодежи и спорта Украины/Facebook

Минула Олімпіада в Ріо-де-Жанейро обійшлася більш, ніж в 3 рази дешевше — 950,3 мільйонів гривень, а оплата витрат на тренувальні збори склала 53,8 млн гривень. Сумарно це 1 млрд 3 млн гривень або $ 39,28 мільйона за середнім курсом долара 2016 року (25,55 за даними НБУ).

Олімпійський цикл 2009-2012 року обійшовся Україні в 722,1 млн гривень, а тренувальні збори — в 24,5 млн гривень. Сумарно це 746,6 млн грн або $ 93,44 млн за курсом НБУ в 2012 році.

Проведення спортивних заходів до Олімпійського циклу 2005-2008 року обійшлося в 348,7 млн гривень, а збори — в 9,3 млн гривень. Це еквівалентно 68 мільйонам доларів по курсу НБУ 2008 року.

З огляду на зміни купівельної спроможності долара, сума витрат на олімпійський цикл 2016-2021 в 2016 році дорівнювала б 102,90 мільйонам доларів, в 2012 — 98,44 млн доларів, а в 2008-му — 92,31 млн доларів.

Відзначимо, що до Олімпіади в Токіо були виділені кошти на 5-річний підготовчий цикл через те, що Олімпіада була перенесена на рік через пандемію коронавирусу, тоді як до попередніх Олімпіад українські спортсмени готувалися в чотирирічному циклі.

Нагадаємо, що в Токіо збірна України виграла 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 16 місце в медальному заліку за загальною кількістю нагород. З 2016-му цей показник дорівнював 11 медалей (2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових), в 2012-му — 18 (5 золотих, 4 срібних, 9 бронзових), в 2008-му — 27 (7 золотих, 5 срібних, 15 бронзових).