Представники українського мікробізнесу — справжні герої нашого часу. Під час повномасштабної війни вони підтримують українську економіку, виробляють товари, сплачують податки, створюють робочі місця та закохують іноземців в Україну. Важливим елементом розвитку малого бізнесу є отримання фінансування, а саме — грантової допомоги.

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Сьогоднішня співрозмовниця Фокусу — директорка Громадської організації TECHBUREAU Ганна Зенн — це людина, без якої чимало українських крафтових виробників просто не мали б можливості вижити. Вона допомагає мікробізнесам отримати гранти, вийти на ринок підприємцям на онлайн-платформах (amazon, etsy), розвивати мікроекспорт.

Пані Ганно, хто ви за фахом та чим займалися до заснування власної компанії?

Я отримала економічну освіту, а зараз здобуваю другу вищу освіту — навчаюсь на заочному відділенні у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті філософії.

Працювати починала 11 років тому на Kabanchik.ua (відомий сервіс пошуку фахівців для побутових та бізнес завдань — Ред.): приєдналася до команди як менеджер з комунікацій та зросла з ними до операційного директора. Згодом вирішила спробувати сили у своїй справі та заснувала власну компанію. Ми створили мобільний додаток для вивчення розмовної англійської, займалися іншими продуктами, а потім почали працювати зі стартапами.

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Чому в результаті обрали напрямок допомоги мікробізнесу?

Насамперед це вплив досвіду роботи в Kabanchik.ua. Я розуміла, наскільки важливі для мікробізнесів фінансова підтримка, допомога з виходу на ринки, інвестиції, зокрема, з-за кордону. На жаль, реалії в Україні такі, що без інвестицій мікропідприємцям виживати складно, іноді неможливо.

Мій шлях у цій справі почався з історії допомоги. Перед пандемією, на початку 2020-го у нас з'явилася можливість організувати делегацію з України на велику конференцію у Кремнієву Долину. Ми повезли на цей захід 15 компаній, і всі ці стартапи змогли залучити інвестиції. Це було для них дуже важливо, адже фінансування деяких з цих стартапів було дуже обмежене.

Для мікробізнесів дуже важлива фінансова підтримка, допомога з виходу на ринки, інвестиції, зокрема, з-за кордону

Але ж одразу після цього почалася пандемія. Не з'явилося відчуття, що ця історія закінчилася, не встигнувши розпочатись?

Звісно це був період, коли всі намагалися зрозуміти, що робити далі. Ми також розмірковували, що можемо запропонувати у часи невизначеності та чималих обмежень. І за деякий час все ж таки організували цікавий захід. Це був великий відеокурс, у якому ми детально розповіли про можливості для мікробізнесів, зокрема, як компанії можуть використовувати для продажів різні міжнародні майданчики.

Скільки у вас співробітників?

В "базовій команді" нас сім. Але під різні проєкти ми залучаємо різних фахівців і, відповідно, різну кількість людей. Наприклад, зараз ми працюємо над проєктом, до якого залучено близько 30 фахівців.

Один з переможців Made in UA Support Project - виробник туристичного спорядження і одягу для активного відпочинку ROCK FRONT Фото: сторінка ROCK FRONT у Фейсбук

Що це за проєкт?

Минулого тижня ми запустили нову ініціативу — проєкт підтримки українських підприємців. Головна мета — допомогти нашим виробникам продавати товари ручної роботи за кордоном. Ми оберемо 500 компаній, які отримають можливість навчатися на реальних кейсах, працювати з менторами, зробити аналіз ринку, поекспериментувати з рекламними кампаніями. За два місяці вони зможуть створити популярний магазин на Etsy. Кожна з цих 500 компаній отримає 1000 доларів на закупівлю матеріалів, залучення спеціалістів, створення колекції, перші маркетингові дослідження.

Чи є у вас партнери або це самостійний проєкт?

В наших реаліях працювати самостійно важко. Тому ми завжди співпрацюємо з великими організаціями. Зараз ініціатива реалізується з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України", в партнерстві з Укрпоштою та Офісом з розвитку підприємництва та експорту, за підтримки Etsy.

Головна мета нового проєкту — допомогти українським виробникам продавати товари ручної роботи за кордоном

Які цікаві проєкти ви ще реалізовували вже під час війни?

У 2022 році ми запустили проєкт Made in UA Support Project, щоб підтримати бренди, які залишилися в Україні та продовжили працювати. В ньому мали змогу взяти участь українські виробники, що офіційно працюють в Україні та створюють робочі місця в місті чи селі. 100 переможців цього конкурсу отримали по 1000 доларів на розвиток виробництва, евакуацію команди до іншого міста та інші важливі інвестиції. 11 виробників одержали промокоди на безкоштовну міжнародну доставку номіналом від 5 до 30 тисяч гривень від Укрпошти, а 10 виробників — персоналізовані поради з трендів e-commerce у їхній ніші від Дія.Бізнес.

Це був дуже великий проєкт, який зібрав більше ніж 3400 заявок. Тож ми змогли не тільки допомогти 100 виробникам, але й зібрати детальну статистику, чого потребують мікропідприємці, яка допомога їм потрібна. А ще — ознайомитися з сотнями особистих історій, я прочитала їх всі.

Сьогодні жінки у бізнесі — це рухівна сила Фото: Особистий архів Ганни Зенн

Про що вам писали? Якісь історії запам'ятали?

Люди писали, через що їм доводиться проходити, які виклики виникають. Для багатьох ці 1000 доларів були не просто фінансовою підтримкою, а способом врятувати свій бізнес.

Одна жінка, що робила в'язаний декор для дому, написала, що після того, як подала заявку, зрозуміла, що більше вона цей бізнес не тягне і потрібно закриватись. Але коли вона дізналася, що увійшла до сотні переможців та отримає 1000 доларів, вирішила спробувати врятувати свою справу, для неї це дійсно були великі гроші. І в неї вийшло.

Проєкти по підтримці мікробізнесу допомагають підприємцям не стільки матеріально, скільки ментально. Люди відчувають турботу, розуміють, що вони потрібні, що про них піклуються

Взагалі з цих листів я зрозуміла, що людям такі проєкти допомагають навіть не стільки матеріально, скільки ментально. Вони відчувають турботу, розуміють, що вони потрібні, що про них піклуються. Це дуже важливо завжди, тим більше — в скрутні часи.

Як ви обираєте переможців? Чи можуть такі листи зворушити вас настільки, що людина отримає грант?

Ні, там зовсім інший алгоритм відбору. Спочатку заявки обробляються, сортуються та ранжуються спеціальною програмою. У нас є технологія, яка дозволяє проаналізувати всі показники та критерії з кожної заявки. При цьому важливе більш-менш рівномірне розподілення між регіонами та індустріями. Потім — ручна перевірка, що заявки відповідають нашим задачам. Після цього кожен з членів журі обирає "своїх" 100 виробників, ці відповіді зводяться, і вже на підставі цього отримуємо переможців.

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Чого сьогодні потребує мікробізнес, крім грошей?

Судячи з нашої статистики, головна потреба — це все ж таки фінансування. Навіть невеликі гранти часто виявляються для багатьох критичними.

На другому місці — вихід на нові ринки, адже до повномасштабного вторгнення абсолютна більшість працювали виключно на українському ринку.

Також є великий запит на обладнання та матеріали, але це можна вважати продовженням теми фінансування.

І, нарешті, чимало мікропідприємців потребують розширення команди, нових кваліфікованих спеціалістів.

На які цілі найчастіше підприємства потребують кошти та на які найчастіше отримують?

Тут такої градації немає, підприємці можуть працювати як в технологічному, так і в будь-якому реальному секторі. Часто з'являються окремі програми для конкретних галузей. Взагалі, з того, що ми сьогодні бачимо в інформаційному полі, можна зробити висновки, що можливостей для різних підприємців чимало.

Наприклад, до нас в програму зараз може подаватися бізнес, який сам створює і сам продає. Це можуть бути як "соло-виробники", так і компанії, де працюють декілька людей. Є проєкти, які розраховані на більш "дорослі" компанії, а є такі, що тільки пропонують людям перетворити хобі на роботу — на кшталт "спробуй свою справу".

Один з переможців Made in UA Support Project - бренд She flowers, що виробляє декор для дому із сухоцвітів та стабілізованих квітів Фото: Інстаграм she.flowers.ua

Яка роль держави у розвитку мікробізнесу? Ініціативи Мінекономіки часто використовується мікропідприємцями?

Нещодавно Міністерство економіки України та Київська школа економіки презентували практичний посібник для підприємців "Фінансові інструменти для бізнесу України". В цьому посібнику дійсно представлена максимальна вибірка: детально описані можливості залучення грантів та інвестицій, розповідається, як отримати доступ до фінансування, куди звертатися і як подавати проєкти, надаються практичні поради.

Загалом можливостями отримати державна гранти користуються багато компаній, але це переважно все ж таки малий та середній бізнес. Мікробізнес має менше можливостей через те, що часто є неофіційним: мікропідприємці затягують з цим моментом.

Ми, звісно, також тільки за легальну форму роботи. Але у нас є можливість спочатку зареєструватися для участі в програмі, а потім протягом двох тижнів легалізуватися.

Жінки зараз відіграють в економіці важливу роль, адже після початку повномасштабної війни у чоловіків через більший об'єм військових задач стало більше обмежень та менше можливостей

Який, на вашу думку, потенціал жінок у бізнесі? Чи змінилося щось тут після початку повномасштабної війни?

Жінки зараз відіграють в економіці важливу роль, адже після початку повномасштабної війни у чоловіків через більший об'єм військових задач стало більше обмежень та менше можливостей. Тому сьогодні жінки у бізнесі — це рухівна сила. Саме вони через більшу мобільність найчастіше їздять за кордон, щоб представляти бізнеси та делегації, шукати інвестиції. Сьогодні жінки багато чого взяли на себе.

До повномасштабної війни ми зі статистики заявок бачили, що близько 60% українських компаній засновані жінками. Думаю, за останні два роки цей відсоток збільшився. У нас буде можливість прослідкувати такі дані у проєкті, який ми реалізуємо зараз.

Українські бізнеси за кордоном мають великий попит, адже вони пропонують високий рівень якості, креативності та ідей

Що ви думаєте про потенціал мікробізнесу в Україні? Як ви бачите розвиток своєї справи після війни?

Я налаштована дуже оптимістично, хоча мій оптимізм базується не стільки на конкретних даних, скільки на вірі. Сьогодні чимало українських бізнесів представлені за кордоном, і вони мають там великий попит. Адже наші бренди можуть запропонувати високий рівень якості, креативності та ідей. У нас багато талантів, є що запропонувати. Щоправда, часто люди працюють на рівні хобі, бо дуже складно зробити перший крок так піти зі звичної роботи в підприємництво. Але потенціал у нас дуже великий.

Щодо планів моєї компанії, будемо працювати ще більше. Український бізнес потребував допомоги до вторгнення, потребує її зараз та потребуватиме після Перемоги. Викликів завжди було і буде багато, але вони змінюватимуться.

А сьогодні в нас є унікальна можливість зрозуміти, які інструменти працюють найкраще, яку допомогу ми можемо надати, як та за рахунок чого компанії можуть посилити свій бізнес. Ми матимемо більше досвіду та більше даних для подальшої ефективної роботи.