Представители украинского микробизнеса — настоящие герои нашего времени. Во время полномасштабной войны они поддерживают украинскую экономику, производят товары, платят налоги, создают рабочие места и влюбляют иностранцев в Украину. Важным элементом развития малого бизнеса является получение финансирования, а именно — грантовой помощи.

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Сегодняшняя собеседница Фокуса — директор Общественной организации TECHBUREAU Анна Зенн — это человек, без которого многие украинские крафтовые производители просто не имели бы возможности выжить. Она помогает микробизнесам получить гранты, выйти на рынок предпринимателям на онлайн-платформах (amazon, etsy), развивать микроэкспорт.

Анна, кто вы по специальности и чем занимались до основания собственной компании?

Я получила экономическое образование, а сейчас получаю второе высшее образование — учусь на заочном отделении в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете философии.

Работать начинала 11 лет назад на Kabanchik.ua (известный сервис поиска специалистов для бытовых и бизнес задач — Ред.): присоединилась к команде как менеджер по коммуникациям и выросла с ними до операционного директора. Позже решила попробовать силы в своем деле и основала собственную компанию. Мы создали мобильное приложение для изучения разговорного английского, занимались другими продуктами, а затем начали работать со стартапами.

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Гранты на поддержку микробизнеса: кто и где может получить 100 тысяч гривен

Почему в итоге выбрали направление помощи микробизнесу?

Прежде всего это влияние опыта работы в Kabanchik.ua. Я понимала, насколько важны для микробизнеса финансовая поддержка, помощь по выходу на рынки, инвестиции, в том числе из-за рубежа. К сожалению, реалии в Украине таковы, что без инвестиций микропредпринимателям выживать сложно, иногда невозможно.

Мой путь в этом деле начался с истории помощи. Перед пандемией, в начале 2020-го у нас появилась возможность организовать делегацию из Украины на большую конференцию в Кремниевую Долину. Мы повезли на это мероприятие 15 компаний, и все эти стартапы смогли привлечь инвестиции. Это было для них очень важно, ведь финансирование некоторых из этих стартапов было очень ограничено.

Для микробизнеса очень важна финансовая поддержка, помощь по выходу на рынки, инвестиции, в частности, из-за рубежа

Сразу после этого началась пандемия. Не появилось ощущение, что эта история закончилась, не успев начаться?

Конечно это был период, когда все пытались понять, что делать дальше. Мы также размышляли, что можем предложить во времена неопределенности и немалых ограничений. И через некоторое время все же организовали интересное мероприятие. Это был большой видеокурс, в котором мы подробно рассказали о возможностях для микробизнеса, в частности, как компании могут использовать для продаж различные международные площадки.

Сколько у вас сотрудников?

В "базовой команде" нас семь человек. Но под те или иные проекты мы привлекаем различных специалистов и, соответственно, разное количество людей. Например, сейчас мы работаем над проектом, к которому привлечено около 30 специалистов.

Один из победителей Made in UA Support Project — производитель туристического снаряжения и одежды для активного отдыха ROCK FRONT Фото: страница ROCK FRONT в Фейсбук

Что это за проект?

На прошлой неделе мы запустили новую инициативу — проект поддержки украинских предпринимателей. Главная цель — помочь нашим производителям продавать товары ручной работы за рубежом. Мы выберем 500 компаний, которые получат возможность учиться на реальных кейсах, работать с менторами, провести анализ рынка, поэкспериментировать с рекламными кампаниями. За два месяца они смогут создать популярный магазин на Etsy. Каждая из этих 500 компаний получит 1000 долларов на закупку материалов, привлечение специалистов, создание коллекции, первые маркетинговые исследования.

Есть ли у вас партнеры или это самостоятельный проект?

В наших реалиях работать самостоятельно трудно. Поэтому мы всегда сотрудничаем с крупными организациями. Сейчас инициатива реализуется с Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", в партнерстве с Укрпочтой и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, при поддержке Etsy.

Главная цель нового проекта — помочь украинским производителям продавать товары ручной работы за рубежом

Какие интересные проекты вы еще реализовывали уже во время войны?

В 2022 году мы запустили проект Made in UA Support Project, чтобы поддержать бренды, которые остались в Украине и продолжили работать. В нем могли принять участие украинские производители, которые официально работают в Украине и создают рабочие места в городе или селе. 100 победителей этого конкурса получили по 1000 долларов на развитие производства, эвакуацию команды в другой город и другие важные инвестиции. 11 производителей получили промокоды на бесплатную международную доставку номиналом от 5 до 30 тысяч гривен от Укрпочты, а 10 производителей — персонализированные советы по трендам e-commerce в их нише от Дія.Бізнес.

Это был очень большой проект, который собрал более 3400 заявок. Поэтому мы смогли не только помочь 100 производителям, но и собрать подробную статистику, в чем нуждаются микропредприниматели, какая помощь им нужна. А еще — ознакомиться с сотнями личных историй, я прочитала их все.

Сегодня женщины в бизнесе — это движущая сила Фото: Личный архив Анны Зенн

О чем вам писали? Какие-то истории запомнили?

Люди писали, через что им приходится проходить, какие вызовы возникают. Для многих эти 1000 долларов были не просто финансовой поддержкой, а способом спасти свой бизнес.

Одна женщина, которая делала вязаный декор для дома, написала, что после того, как подала заявку, поняла, что больше она этот бизнес не тянет и нужно закрываться. Но когда она узнала, что вошла в сотню победителей и получит 1000 долларов, решила попробовать спасти свое дело, для нее это действительно были большие деньги. И у нее получилось.

Проекты по поддержке микробизнеса помогают предпринимателям не столько материально, сколько ментально. Люди чувствуют заботу, понимают, что они нужны

Вообще из этих писем я поняла, что людям такие проекты помогают даже не столько материально, сколько ментально. Они чувствуют заботу, понимают, что они нужны. Это очень важно всегда, тем более — в трудные времена.

Как вы выбираете победителей? Могут ли такие письма тронуть вас настолько, что человек получит грант?

Нет, там совсем другой алгоритм отбора. Сначала заявки обрабатываются, сортируются и ранжируются специальной программой. У нас есть технология, которая позволяет проанализировать все показатели и критерии по каждой заявке. При этом важно более-менее равномерное распределение между регионами и индустриями. Затем — ручная проверка на предмет того, что заявки соответствуют нашим задачам. После этого каждый из членов жюри выбирает "своих" 100 производителей, эти ответы сводятся, и уже на основании этого получаем победителей.

Важно

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В чем сегодня нуждается микробизнес, кроме денег?

Судя по нашей статистике, главная потребность — это все же финансирование. Даже небольшие гранты часто оказываются для многих критическими.

На втором месте — выход на новые рынки, ведь до полномасштабного вторжения абсолютное большинство работали исключительно на украинском рынке.

Также есть большой запрос на оборудование и материалы, но это можно считать продолжением темы финансирования.

И, наконец, многие микропредприниматели нуждаются в расширении команды, новых квалифицированных специалистах.

На какие цели чаще всего предприятиям нужны средства и на какие они чаще всего их получают?

Здесь такой градации нет, предприниматели могут работать как в технологическом, так и в любом реальном секторе. Часто появляются отдельные программы для конкретных отраслей. Вообще, из того, что мы сегодня видим в информационном поле, можно сделать выводы, что возможностей для разных предпринимателей немало.

Например, к нам в программу сейчас может подаваться бизнес, который сам создает и сам продает. Это могут быть как "соло-производители", так и компании, где работают несколько человек. Есть проекты, которые рассчитаны на более "взрослые" компании, а есть такие, которые только предлагают людям превратить хобби в работу — вроде "попробуй свое дело".

Один из победителей Made in UA Support Project — бренд She flowers, производящий декор для дома из сухоцветов и стабилизированных цветов Фото: Инстаграм she.flowers.ua

Какова роль государства в развитии микробизнеса? Инициативы Минэкономики часто используется микропредпринимателями?

Недавно Министерство экономики Украины и Киевская школа экономики презентовали практическое пособие для предпринимателей "Финансовые инструменты для бизнеса Украины". В этом пособии действительно представлена максимальная выборка: подробно описаны возможности привлечения грантов и инвестиций, рассказывается, как получить доступ к финансированию, куда обращаться и как подавать проекты, предоставляются практические советы.

В целом возможностями получить государственные гранты пользуются многие компании, но это преимущественно все же малый и средний бизнес. Микробизнес имеет меньше возможностей из-за того, что часто является неофициальным: микропредприниматели затягивают с этим моментом.

Мы, конечно, также только за легальную форму работы. Но у нас есть возможность сначала зарегистрироваться для участия в программе, а затем в течение двух недель легализоваться.

Женщины сейчас играют в экономике важную роль, ведь после начала полномасштабной войны у мужчин из-за большего объема военных задач стало больше ограничений и меньше возможностей

Каков сегодня потенциал женщин в бизнесе? Изменилось ли что-то здесь после начала полномасштабной войны?

Женщины сейчас играют в экономике важную роль, ведь после начала полномасштабной войны у мужчин из-за большего объема военных задач стало больше ограничений и меньше возможностей. Поэтому сегодня женщины в бизнесе — это движущая сила. Именно они из-за большей мобильности чаще всего ездят за границу, чтобы представлять бизнесы и делегации, искать инвестиции. Сегодня женщины многое взяли на себя.

До полномасштабной войны мы по статистике заявок видели, что около 60% украинских компаний основаны женщинами. Думаю, за последние два года этот процент увеличился. У нас будет возможность проследить такие данные в проекте, который мы реализуем сейчас.

Украинские бизнесы за рубежом пользуются большим спросом, ведь они предлагают высокий уровень качества, креативности и идей

Что вы думаете о потенциале микробизнеса в Украине? Как вы видите развитие своего дела после войны?

Я настроена очень оптимистично, хотя мой оптимизм базируется не столько на конкретных данных, сколько на вере. Сегодня многие украинские бизнесы представлены за рубежом, и они пользуются там большим спросом. Ведь наши бренды могут предложить высокий уровень качества, креативности и идей. У нас много талантов, есть что предложить. Правда, часто люди работают на уровне хобби, потому что очень сложно сделать первый шаг и уйти с привычной работы в предпринимательство. Но потенциал у нас очень большой.

Что касается планов моей компании, будем работать еще больше. Украинский бизнес нуждался в помощи до вторжения, нуждается в ней сейчас и будет нуждаться после Победы. Вызовов всегда было и будет много, но они будут меняться.

А сегодня у нас есть уникальная возможность понять, какие инструменты работают лучше всего, какую помощь мы можем предоставить, как и за счет чего компании могут усилить свой бизнес. Мы будем иметь больше опыта и больше данных для дальнейшей эффективной работы.