Олімпійська чемпіонка повернулась додому й працює на кухні ресторану (фото)

18-річна Чжоу Якінь вперше прославилась в інтернеті, коли намагалась вкусити свою медаль, повторюючи традиційний жест італійських гімнасток.

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Китайська гімнастка та срібна призерка цьогорічних Олімпійських ігор у Парижі Чжоу Якінь повернулась додому в провінцію Хунань (Китай) й працює помічницею на кухні ресторану, який належить її родині. Про це пише видання SCMP (South China Morning Post).

Цікаво, що раніше 18-річна Чжоу прославилась в інтернеті, коли на п’єдесталі розгублено намагалась вкусити свою медаль, повторюючи за італійськими гімнастками, які виграли золото та бронзу.

Чжоу Якінь ніяково кусає свою медаль Фото: Douyin

На кадрах, знятих відвідувачем закладу 11 серпня, можна побачити, як заклопотана Чжоу в олімпійському спортивному одязі національної команди Китаю обслуговує столики гостей та допомагає персоналу з прибиранням.

Батько так пишався своєю донькою, що розвісив фото її медалей та нагород у кожному залі ресторану, де після її дебюту на Олімпійських іграх забронювали всі місця.

Чжоу допомагає своїй родині в ресторані Фото: Douyin

У соціальних мережах багато хто хвалить скромний спосіб життя провідної гімнастки.

"Це, мабуть, найвищий рівень обслуговування, який можна отримати в будь-якому китайському ресторані", — зазначив один з читачів у коментарях.

"Незалежно від того, наскільки ти успішна на світовій арені, все одно маєш допомагати своїй сім'ї вдома", — написав інший.

"Срібна медалістка має ще й золоте серце", — додав третій.

"Чи допомагає їй розносити страви розвинуте почуття рівноваги?" — поцікавився ще один.

До речі, Чжоу почала займатися гімнастикою у 2008-му, коли їй було всього три роки. До першого класу вона привезла додому дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі, здобуті на міських іграх.

На Чемпіонаті світу (2024) зі спортивної гімнастики Якінь здобула два золота. Після того, як дівчина посіла друге місце на Олімпійських іграх у Парижі, в соціальних мережах почали жартувати, що вона ніколи не повертається додому з порожніми руками.

Нагадаємо, поки більшості учасників Олімпійських ігор-2024 доводилось задовольнятися "картонними" ліжками й кімнатами без кондиціонерів у Парижі, десятки щасливчиків насолоджуються життям на розкішному круїзному лайнері.

Крім того, ми писали про турецького олімпійця Юсуфа Дікеча, який вийшов на змагання без звичної екіпіровки та навіть не витягнув руки з кишені. В інтернеті з’явились припущення, що він кілер, але правда виявилась кардинально іншою.