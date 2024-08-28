Олимпийская чемпионка вернулась домой и работает на кухне ресторана (фото)

18-летняя Чжоу Якинь впервые прославилась в интернете, когда пыталась укусить свою медаль, повторяя традиционный жест итальянских гимнасток.

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Китайская гимнастка и серебряный призер нынешних Олимпийских игр в Париже Чжоу Якинь вернулась домой в провинцию Хунань (Китай) и работает помощницей на кухне ресторана, который принадлежит ее семье. Об этом пишет издание SCMP (South China Morning Post).

Интересно, что ранее 18-летняя Чжоу прославилась в интернете, когда на пьедестале растерянно пыталась укусить свою медаль, повторяя за итальянскими гимнастками, выигравшими золото и бронзу.

Чжоу Якинь неловко кусает свою медаль Фото: Douyin

На кадрах, снятых посетителем заведения 11 августа, можно увидеть, как озабоченная Чжоу в олимпийской спортивной одежде национальной команды Китая обслуживает столики гостей и помогает персоналу с уборкой.

Отец так гордился своей дочерью, что развесил фотографии ее медалей и наград в каждом зале ресторана, где после ее дебюта на Олимпийских играх забронировали все места.

Чжоу помогает своей семье в ресторане Фото: Douyin

В социальных сетях многие хвалят скромный образ жизни ведущей гимнастки.

"Это, пожалуй, самый высокий уровень обслуживания, который можно получить в любом китайском ресторане", — отметил один из читателей в комментариях.

"Независимо от того, насколько ты успешна на мировой арене, все равно должна помогать своей семье дома", — написал другой.

"Серебряная медалистка имеет еще и золотое сердце", — добавил третий.

"Помогает ли ей разносить блюда развитое чувство равновесия?" — поинтересовался еще один.

К слову, Чжоу начала заниматься гимнастикой в 2008-м, когда ей было всего три года. До первого класса она привезла домой две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, полученные на городских играх.

На Чемпионате мира (2024) по спортивной гимнастике Якинь завоевала два золота. После того как девушка заняла второе место на Олимпийских играх в Париже, в социальных сетях начали шутить, что она никогда не возвращается домой с пустыми руками.

Напомним, пока большинству участников Олимпийских игр-2024 приходилось довольствоваться "картонными" кроватями и комнатами без кондиционеров в Париже, десятки счастливчиков наслаждаются жизнью на роскошном круизном лайнере.

Кроме того, мы писали о турецком олимпийце Юсуфе Дикече, который вышел на соревнования без привычной экипировки и даже не вытащил руки из кармана. В интернете появились предположения, что он киллер, но правда оказалась кардинально другой.