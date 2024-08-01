"Лучше, чем Париж": круизный лайнер для участников Олимпийских игр показали изнутри (фото)

Роскошный корабль может вместить около 230 пассажиров в более чем 100 каютах. Там есть бар, танцевальный зал, библиотека, фитнес-зал и SPA-центр.

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Пока большинству участников Олимпийских игр-2024 приходится довольствоваться "картонными" кроватями и комнатами без кондиционеров в Париже, десятки счастливчиков наслаждаются жизнью на роскошном круизном лайнере. Своим опытом они делятся в TikTok.

Некоторые серферы, участвующие в соревнованиях, остановились на круизном лайнере Aranui 5 у побережья острова Таити. Этот корабль двойного назначения, который называют "первой в истории плавучей олимпийской деревней", может вместить около 230 пассажиров в более чем 100 каютах. Внутри есть бар, танцевальный зал, библиотека, фитнес-зал и SPA-центр.

Ряд спортсменов в социальных сетях начали хвастаться путешествием. Японский серфер Каноа Игараши (Kanoa Igarashi) рассказал, что пассажиры на борту имеют доступ к круглосуточной столовой, сувенирной лавке, тату-салону, частным спальням и зоне отдыха со столом для настольного тенниса и пинг-понга.

"Я думаю, что наше жилье на Таити значительно лучше парижского", — отметил мужчина в видео.

Его немецкий коллега Тим Элтер также восхищен видами из своей каюты, где нет картонных кроватей, на которые сейчас наперебой жалуются спортсмены в столице Франции.

"Как вы можете видеть, у нас здесь настоящие алюминиевые кровати. Они крепкие и устойчивые. Значительно лучше, чем у ребят в Париже", — сказал он, постукивая по каркасу.

К веселью присоединилась и новозеландская спортсменка Саффи Ветте, поделившись роликом, где она отдыхает с членами немецкой команды.

"В нашей плавучей олимпийской деревне замечательная атмосфера", — отметила она.

Напомним, что ранее переполох вызвала фотография 46-летнего президента Франции Эммануэля Макрона, которого поцеловала министр спорта Амели Удеа-Кастера на Олимпийских играх в Париже.

А вот турецкий олимпиец Юсуф Дикеч вышел на соревнования без привычной экипировки и даже не вытащил руки из кармана. В интернете появились предположения, что он киллер, но правда оказалась иной.