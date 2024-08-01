"Краще, ніж Париж": круїзний лайнер для учасників Олімпійських ігор показали зсередини (фото)

Розкішний корабель може вмістити близько 230 пасажирів у понад 100 каютах. Там є бар, танцювальний зал, бібліотека, фітнес-зал та SPA-центр.

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Поки більшості учасників Олімпійських ігор-2024 доводиться задовольнятися "картонними" ліжками й кімнатами без кондиціонерів у Парижі, десятки щасливчиків насолоджуються життям на розкішному круїзному лайнері. Своїм досвідом вони діляться у TikTok.

Деякі серфери, які беруть участь у змаганнях, зупинилися на круїзному лайнері Aranui 5 біля узбережжя острова Таїті. Цей корабель подвійного призначення, який називають "першим в історії плавучим олімпійським селищем", може вмістити близько 230 пасажирів у понад 100 каютах. Всередині є бар, танцювальний зал, бібліотека, фітнес-зал та SPA-центр.

Низка спортсменів у соціальних мережах почали вихвалятися подорожжю. Японський серфер Каноа Ігараші (Kanoa Igarashi) розповів, що пасажири на борту мають доступ до цілодобової їдальні, сувенірної крамниці, тату-салону, приватних спалень і зони відпочинку зі столом для настільного тенісу та пінг-понгу.

"Я думаю, що наше помешкання на Таїті значно краще за паризьке", — зазначив чоловік у відео.

Його німецький колега Тім Елтер також захоплений краєвидами зі своєї каюти, де немає картонних ліжок, на які зараз навперебій скаржаться спортсмени у столиці Франції.

"Як ви можете бачити, у нас тут справжні алюмінієві ліжка, тут. Вони міцні та стійкі. Значно кращі, аніж в хлопців у Парижі", — сказав він, постукуючи по каркасу.

До веселощів приєдналася й новозеландська спортсменка Саффі Ветте, поділившись роликом, де вона відпочиває з членами німецької команди.

"У нашому плавучому олімпійському селищі чудова атмосфера", — зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше переполох спричинила фотографія 46-річного президента Франції Еммануеля Макрона, якого поцілувала міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера на Олімпійських іграх у Парижі.

А от турецький олімпієць Юсуф Дікеч вийшов на змагання без звичної екіпіровки та навіть не витягнув руки з кишені. В інтернеті з’явились припущення, що він кілер, але правда виявилась кардинально іншою.