Шевченко впервые встретился с футболистами сборной Украины после ухода (видео)
Бывший главный тренер сборной Украины посетил тренировку донецкого "Шахтера".
Легендарный футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с украинскими футболистами, которых тренировал в сборной, на тренировке вице-чемпиона Украины.
Это была первая встреча Шевченко со сборниками после того, как он покинул национальную сборную. Андрей Шевченко поздоровался с Марлосом, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Андреем Пятовым и поговорил с ними о личных темах.
Футболисты были рады снова видеть бывшего тренера и с удовольствием пообщались с Андреем Шевченко в хорошей дружественной атмосфере.
Бывший главный тренер спросил защитника "Шахтера" о ситуации с его повреждением, игрок рассказал Шевченко детали своей травмы.
Какой будет сборная Украины после Шевченко?
Шевченко оставил значимый след в сборной Украины, тренировав сборную на протяжении последних пяти лет. При этом украинском тренере сборная вышла на чемпионат Европы-2020 года, пройдя отборочную группу, и дошла до четвертьфинала Евро-2020, уступив в 1/4 финала сборной Англии.
Его сменщиком должен был стать Сергей Ребров, однако УАФ не сумела договориться с ним о контракте – украинский специалист на тот момент совсем недавно заключил соглашением с клубом из ОАЭ и уже не мог расторгнуть контракт, чтобы поработать в сборной Украины.
В результате Украинская ассоциация футбола назначила исполняющим обязанности главного тренера Александра Петракова, который знаком с многими футболистами по работе в молодежных и юниорских сборных Украины.
В одном из первых интервью Петраков подтвердил, что в его команде не будет натурализованных бразильцев – Марлос уже объявил о завершении карьеры в сборной Украины, а Жуниор Мораес, скорее всего, тоже вскоре об этом объявит.