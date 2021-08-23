Шевченко вперше зустрівся з футболістами збірної України після відходу (відео)
Колишній головний тренер збірної України відвідав тренування донецького "Шахтаря".
Легендарний футболіст і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з українськими футболістами, яких тренував в збірній, на тренуванні віце-чемпіона України.
Це була перша зустріч Шевченка зі збірниками після того, як він покинув національну збірну. Андрій Шевченко привітався з Марлосом, Сергієм Кривцовим, Миколою Матвієнко та Андрієм П'ятовим і поговорив з ними про особисті темах.
Футболісти були раді знову бачити колишнього тренера і з задоволенням поспілкувалися з Андрієм Шевченком в хорошій дружній атмосфері.
Колишній головний тренер запитав захисника "Шахтаря" про ситуацію з його пошкодженням, гравець розповів Шевченко деталі своєї травми.
Якою буде збірна України після Шевченка?
Шевченко залишив значний слід в збірній України, тренував збірну протягом останніх п'яти років. При цьому українському тренері збірна вийшла на чемпіонат Європи-2020 року, пройшовши відбіркову групу, і дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, поступившись в 1/4 фіналу збірній Англії.
Його наступником повинен був стати Сергій Ребров, однак УАФ не зуміла домовитися з ним про контракт — український фахівець на той момент зовсім недавно уклав угоди з клубом з ОАЕ і вже не міг розірвати контракт, щоб попрацювати в збірній України.
В результаті Українська асоціація футболу призначила виконуючим обов'язки головного тренера Олександра Петракова, який знайомий з багатьма футболістами по роботі в молодіжних і юніорських збірних України.
В одному з перших інтерв'ю Петраков підтвердив, що в його команді не буде натуралізованих бразильців — Марлос вже оголосив про завершення кар'єри в збірній України, а Жуніор Мораес, швидше за все, теж незабаром про це оголосить.