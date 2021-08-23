Основной вратарь "Шахтера" пропустит матч плей-офф ЛЧ с "Монако" из-за травмы

Скорее всего, в основной состав дончан вернется ветеран Андрей Пятов.

В ответном матче плей-офф за выход в групповую стадию Лиги чемпионов "Шахтер" не сможет рассчитывать на своего основного вратаря, сообщил в эфире передачи "Великий Футбол" ведущий Александр Денисов.

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Молодой вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин получил травму накануне матча с одесским "Черноморцем" и не сможет сыграть в ответном матче Лиги чемпионов. Степень травмы футболиста не сообщается. Скорее всего, основным вратарем на этот матч станет опытный вратарь Андрей Пятов.

По данным издания FanDay, восстановление Трубина затянется до трех месяцев. Источник сообщает, что украинский вратарь получил разрыв мениска и был успешно прооперирован. Однако официально данная информация еще не подтверждена.

Футболист мог быть прооперирован в Италии, однако в последний момент украинец решил провести операцию в Киеве.

В первом матче во Франции "Шахтер" минимально победил "Монако" со счетом 1:0, поэтому будет подходить к ответной встрече в качестве фаворита противостояния.

Что травма Трубина значит для сборной Украины?

Отметим, что травма Трубина скажется и на сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на чемпионат мира в Катаре. Трубин не был основным вратарем сборной Украины, однако после травмы вратаря Георгия Бущана наверняка рассматривался, как первый номер сборной.

На данный момент в расположении сборной Украины есть один здоровый вратарь – резервист мадридского "Реала" Андрей Лунин. Очевидно, что еще пара вратарей будет довызвана в сборную Украины, однако вопрос, кто будет основным вратарем на ближайшие матчи сборной, будет открытым.